В Петербургском Технологическом институте взорвалась колба с реагентами

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Согласно предварительной информации, взрыв произошел внезапно
Согласно предварительной информации, взрыв произошел внезапно Фото:

В Технологическом институте произошло травмирование студентки. Во время проведения практического занятия по химии колба с химическими реагентами неожиданно взорвалась. Об этом пишет «Фонтанка».

«Колба с химическими реагентами взорвалась в Технологическом институте. Пострадала студентка», — сообщила «Фонтанка».

Согласно предварительной информации, взрыв произошел внезапно. В момент инцидента в аудитории находились студенты и преподаватель, которые участвовали в лабораторной работе. В результате взрыва одна из студенток получила множественные резаные раны. Медицинские работники диагностировали у девушки раны в области лба, подбородка, нижней губы и шеи.

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В Технологическом институте произошло травмирование студентки. Во время проведения практического занятия по химии колба с химическими реагентами неожиданно взорвалась. Об этом пишет «Фонтанка». «Колба с химическими реагентами взорвалась в Технологическом институте. Пострадала студентка», — сообщила «Фонтанка». Согласно предварительной информации, взрыв произошел внезапно. В момент инцидента в аудитории находились студенты и преподаватель, которые участвовали в лабораторной работе. В результате взрыва одна из студенток получила множественные резаные раны. Медицинские работники диагностировали у девушки раны в области лба, подбородка, нижней губы и шеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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