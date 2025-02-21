В Петербургском Технологическом институте взорвалась колба с реагентами

В Технологическом институте произошло травмирование студентки. Во время проведения практического занятия по химии колба с химическими реагентами неожиданно взорвалась. Об этом пишет «Фонтанка».
«Колба с химическими реагентами взорвалась в Технологическом институте. Пострадала студентка», — сообщила «Фонтанка».
Согласно предварительной информации, взрыв произошел внезапно. В момент инцидента в аудитории находились студенты и преподаватель, которые участвовали в лабораторной работе. В результате взрыва одна из студенток получила множественные резаные раны. Медицинские работники диагностировали у девушки раны в области лба, подбородка, нижней губы и шеи.
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