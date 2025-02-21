Рейс из Петербурга в Архангельск задержали на три часа

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Пассажиры, уже разместившиеся на своих местах, были вынуждены вернуться в Пулково
Пассажиры, уже разместившиеся на своих местах, были вынуждены вернуться в Пулково Фото:

Рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Архангельск, который должен был вылететь утром, столкнулся с задержкой. Причиной стала необходимость замены воздушного судна. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«Рейс авиакомпании „Россия“ Питер — Архангельск задержали на три часа», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Пассажиры, уже разместившиеся на своих местах в самолете, были вынуждены вернуться в аэропорт Пулково.

По словам пассажиров, ожидание на борту продолжалось более часа. В интересах безопасности пассажиров и экипажа было принято решение о замене воздушного судна.

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Рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Архангельск, который должен был вылететь утром, столкнулся с задержкой. Причиной стала необходимость замены воздушного судна. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «Рейс авиакомпании „Россия“ Питер — Архангельск задержали на три часа», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Пассажиры, уже разместившиеся на своих местах в самолете, были вынуждены вернуться в аэропорт Пулково. По словам пассажиров, ожидание на борту продолжалось более часа. В интересах безопасности пассажиров и экипажа было принято решение о замене воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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