Рейс из Петербурга в Архангельск задержали на три часа

Рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Архангельск, который должен был вылететь утром, столкнулся с задержкой. Причиной стала необходимость замены воздушного судна. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«Рейс авиакомпании „Россия“ Питер — Архангельск задержали на три часа», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Пассажиры, уже разместившиеся на своих местах в самолете, были вынуждены вернуться в аэропорт Пулково.
По словам пассажиров, ожидание на борту продолжалось более часа. В интересах безопасности пассажиров и экипажа было принято решение о замене воздушного судна.
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