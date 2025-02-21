«Останкино» ищет новых арендаторов в офис ушедшего НТВ

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«Первый канал» и «Матч ТВ» получили предложение рассмотреть аренду офисов НТВ в «Останкино»
«Первый канал» и «Матч ТВ» получили предложение рассмотреть аренду офисов НТВ в «Останкино» Фото:

Телецентр «Останкино» начал поиск новых арендаторов на освободившиеся площади, ранее занимаемые НТВ, который переехал на свою собственную площадку. Об этом рассказали источники, знакомые с предложением телецентра.

«Телецентр „Останкино“ начал искать новых арендаторов на освобождаемые каналом НТВ площади», — передает слова источников РБК. Там добавили, что партнеры «Первого канала» и телеканал «Матч ТВ» получили предложение рассмотреть аренду этих офисов.

НТВ покидает «Останкино», оставляя восемь тысяч квадратных метров помещений для аренды, которые планируют сдать до осени 2025 года. Перемещение в новый телецентр началось в 2024 году, хотя проект планировался с 2017 года. Телеканал RT проявлял интерес, но остался недоволен техническими характеристиками.

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Телецентр «Останкино» начал поиск новых арендаторов на освободившиеся площади, ранее занимаемые НТВ, который переехал на свою собственную площадку. Об этом рассказали источники, знакомые с предложением телецентра. «Телецентр „Останкино“ начал искать новых арендаторов на освобождаемые каналом НТВ площади», — передает слова источников РБК. Там добавили, что партнеры «Первого канала» и телеканал «Матч ТВ» получили предложение рассмотреть аренду этих офисов. НТВ покидает «Останкино», оставляя восемь тысяч квадратных метров помещений для аренды, которые планируют сдать до осени 2025 года. Перемещение в новый телецентр началось в 2024 году, хотя проект планировался с 2017 года. Телеканал RT проявлял интерес, но остался недоволен техническими характеристиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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