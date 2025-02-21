Конкурент Fix Price из Минска планирует выйти на рынок Петербурга

Белорусская розничная сеть «Три цены», успешно стартовавшая во Владимире в 2024 году, анонсировала амбициозные планы по расширению своего присутствия в России. Петербург станет одним из ключевых городов для новых открытий в 2026 году. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
«В Петербург ретейлер, скорее всего, придет в 2026 году и начнет с магазинов мелкого формата, чтобы сначала изучить реакцию покупателя. Склады ретейлера расположены в Минске и во Владимире, поэтому совершать поставки в Петербург в настоящий момент менее удобно, чем в центральную часть России», — пишет «Деловой Петербург».
Изначально сеть работала по модели фиксированных цен (55, 75 и 95 рублей), но со временем бизнес-модель претерпела изменения. Расширение ассортимента и рост издержек привели к более дифференцированной ценовой политике. «Три цены» акцентирует внимание на продаже белорусских товаров, таких как косметика, трикотаж, напитки и продовольственные товары, которые составляют около 30% от общего ассортимента.
Эксперты считают, что формат магазинов с фиксированными ценами востребован, но успех сильно зависит от способности сети предложить уникальные товары и эффективно выбрать места для магазинов. Несмотря на амбициозные планы, существует риск, что новая сеть может столкнуться с трудностями, как это было с другими ретейлерами. Независимые консультанты выражают сомнения относительно быстрого успеха «Трех цены» в конкуренции с такими гигантами, как Fix Price. Опыт других сетей показывает, что для закрепления на рынке может потребоваться значительное время.
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