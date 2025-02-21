Стивен Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы назвать его и Трампа недоумками

Предприниматель США Илон Маск и американский президент Дональд Трамп — два недоумка. С такой оценкой выступил известный писатель Стивен Кинг, который покинул X из-за «токсичной» атмосферы.
«Я вернулся! Соскучились?», — написал Кинг. При этом он назвал Трампа «недоумком», подчеркнув, что «это вдвойне относится к Илону!».
В ответ на это Маск ответил, что действительно скучал по американскому писателю. Второе сообщение он оставил без комментария.
На данный момент неясно, будет ли Кинг продолжать активно публиковаться в X. В ноябре, после того как Трамп выиграл выборы, Кинг заявил, что больше не будет использовать данную платформу. Ранее писатель многие годы поддерживал демократов и критиковал кандидатуру Трампа еще до его первой победы на выборах в 2016 году.
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