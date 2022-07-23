Германия сыграет на руку Путину из-за нехватки украинского газа

24 июля 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Власти Германии перестанут поддерживать Украину в случае дефицита газа. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку „в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями“. Такая риторика играет на руку Путину», — передает слова Анналены Бербок журналист британского еженедельного журнала Spectator Екатерина Хойер. Автор публикации подчеркнула, что немецкому правительству не удается скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса. «Германия по-прежнему заметно нервничает: неясно, хватит ли ей газа, чтобы пережить зиму», — отмечается в статье. «Северный поток-1» после окончания технических работ возобновил подачу газа в Германию 21 июля. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что эксплуатация «Северного потока-2» невозможна, а страны Евросоюза будут вынуждены экономить газ в случае необходимости. При этом почти половина стран ЕС не согласна потреблять меньше газа, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок из РФ. Агентство Reuters ставит под сомнение одобрение государств плана действий ЕС в чрезвычайных ситуациях.