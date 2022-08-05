Snickers извинился за рекламу, в которой назвал Тайвань страной

05 августа 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

В своей рекламе Snickers назвал Тайвань страной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Производитель шоколадного батончика Snickers Mars Wrigley извинился за запуск своего продукта на острове Тайвань. В социальных сетях китайские пользователи считают, что реклама производителя обозначает Тайвань страной. «Видео и фотографии мероприятия, рекламирующего ограниченный выпуск батончика Snickers, который, как говорили, был доступен только в „странах“ Южной Кореи, Малайзии и Тайваня, стали вирусными на китайской платформе микроблогов Weibo», — сообщает информационный источник «Reuters». Вину производитель признал, в своем аккаунте Snickers China Weibo выложила извинения и сообщила, что данный контент был изменен. Скандал произошел из-за того, власти Китая считают остров своей исторической территорией. А Тайвань объявляет себя независимым от КНР. Ранее сообщалось, что американская компания Mars объявила о приостановке инвестиций в бизнес на территории России и прекращении экспорта продукции в страну. «Mars» также заявлял о приостановке рекламы и деятельности в социальных сетях на территории России и Белоруссии.

Производитель шоколадного батончика Snickers Mars Wrigley извинился за запуск своего продукта на острове Тайвань. В социальных сетях китайские пользователи считают, что реклама производителя обозначает Тайвань страной. «Видео и фотографии мероприятия, рекламирующего ограниченный выпуск батончика Snickers, который, как говорили, был доступен только в „странах“ Южной Кореи, Малайзии и Тайваня, стали вирусными на китайской платформе микроблогов Weibo», — сообщает информационный источник «Reuters». Вину производитель признал, в своем аккаунте Snickers China Weibo выложила извинения и сообщила, что данный контент был изменен. Скандал произошел из-за того, власти Китая считают остров своей исторической территорией. А Тайвань объявляет себя независимым от КНР. Ранее сообщалось, что американская компания Mars объявила о приостановке инвестиций в бизнес на территории России и прекращении экспорта продукции в страну. «Mars» также заявлял о приостановке рекламы и деятельности в социальных сетях на территории России и Белоруссии.