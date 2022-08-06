«Ростех» сообщил о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций

07 августа 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

«Ростех» перешел на российскую площадку RuTube Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Google известил «Ростех» о блокировке его YouTube-канала из-за антироссийских санкций. В связи с этим в госкорпорации приняли решение перейти на российскую площадку RuTube. «Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год», — сообщили на официальном сайте госкорпорации. В госкорпорации отметили, что готовились к такому повороту событий и успели перенести все данные на российскую площадку. «С сегодняшнего дня смотрите нас на RuTube», — сообщили в «Ростехе». Ранее сообщалось, что Google заблокировал сайт Минобороны РФ в поисковой выдаче. Однако в компании опровергли блокировку сайта ведомства, передавала «Национальная служба новостей».

Google известил «Ростех» о блокировке его YouTube-канала из-за антироссийских санкций. В связи с этим в госкорпорации приняли решение перейти на российскую площадку RuTube. «Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год», — сообщили на официальном сайте госкорпорации. В госкорпорации отметили, что готовились к такому повороту событий и успели перенести все данные на российскую площадку. «С сегодняшнего дня смотрите нас на RuTube», — сообщили в «Ростехе». Ранее сообщалось, что Google заблокировал сайт Минобороны РФ в поисковой выдаче. Однако в компании опровергли блокировку сайта ведомства, передавала «Национальная служба новостей».