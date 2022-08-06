«Ростех» сообщил о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций

Google известил «Ростех» о блокировке его YouTube-канала из-за антироссийских санкций. В связи с этим в госкорпорации приняли решение перейти на российскую площадку RuTube.
«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год», — сообщили на официальном сайте госкорпорации.
В госкорпорации отметили, что готовились к такому повороту событий и успели перенести все данные на российскую площадку. «С сегодняшнего дня смотрите нас на RuTube», — сообщили в «Ростехе».
Ранее сообщалось, что Google заблокировал сайт Минобороны РФ в поисковой выдаче. Однако в компании опровергли блокировку сайта ведомства, передавала «Национальная служба новостей».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»