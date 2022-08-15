Делегации США продолжат летать на Тайвань, несмотря на угрозы КНР

Делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань, несмотря на возражения Китая. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
«Делегации конгресса США совершали визиты на Тайвань на протяжении десятилетий и продолжат делать это», — сказал Прайс в ходе брифинга, передает РИА «Новости». По мнению представителя ведомстваа, ответная реакция Пекина на недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси была «чрезмерно острой и необоснованной». «В свою очередь наш ответ на провокации Пекина был соразмерным. Мы дали четко понять, что не стремимся к эскалации напряженности», — резюмировал Прайс.
Ранее Тайвань посещала Пелоси, об этом было известно за несколько дней до поездки. В Китае высказали недовольство этим визитом, потому что не признают независимость острова. В связи с этим, Пекин начал военные учения рядом с Тайванем. 14 августа стало известно о новой делегации США, прибывшей на остров без предупреждения. Китай призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны, пригрозив гибелью Соединенных Штатов.
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