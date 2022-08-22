Цели спецоперации — это демилитаризация и денацификация Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли курсирующие по реке паромы и Антоновский мост в Херсоне. В ДНР танкисты применяют новую тактику и наносят удары по солдатам ВСУ с помощью смартфонов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 августа.
- ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне и курсирующие по реке паромы. По предварительным данным, погибли двое рабочих, 15 получили ранения. «Мы работали, уборку делали. Был хлопок. Мы подумали, фанера, может, упала. Потом, когда уже к нам прилетело, то все — щепки полетели. Потом вылазить как-то начали, там надо с моста по колоннам, это тоже небезопасно. Мы вдвоем выскочили быстренько, третьего звали: „Дима, Дима!“ Вроде откликнулся. А вышел он или нет, в каком состоянии — не знаю», — рассказал URA.RU один из пострадавших рабочих.
- В ДНР танкисты разработали новую тактику уничтожения позиций противника с помощью смартфона. На экран телефона выводится изображение, поступающее с беспилотника, и оператор наносит удар по украинским укреплениям. Об этом URA.RU рассказали в одном из танковых отрядов ДНР.
- Совет Госдумы проведет заседание 25 августа, чтобы выпустить «жесткое» заявление по атакам ВСУ на Запорожскую АЭС. О таких планах рассказал лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.
- Украина попыталась атаковать аэродром Бельбек в Севастополе, однако системы ПВО отразили атаку. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
- Силы ПВО России также пресекли удар украинского беспилотника в районе Мелитополя, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Также он отметил, что своими атаками Украина хочет испортить первое празднование Дня флага России в Запорожье.
- ВС РФ уничтожили более 180 националистов. Такие данные раскрыли в Минобороны России.
- Турция поставила себе цель — организовать переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания кабинета министров Турции.
- Евросоюз проведет тренировочную миссию для украинских солдат в одной из граничащих с Украиной стран. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Указ о проведении спецоперации отдал президент России Владимир Путин, он же обозначил цели СВО — это демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь мирному населению Донецкой и Луганской народных республик.
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