Премьер-министр Украины пообещал устроить «холодный душ» россиянам

Премьер-министр Украины Шмыгаль предложил ЕС лишить виз российских туристов и студентов

Денис Шмыгаль предложил запретить выдавать визы части россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз должен запретить выдавать визы российским студентам и туристам, это будет для российского общества «холодным душем». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Необходимо устроить холодный душ российскому обществу. Запретить выдавать визы туристам и студентам», — его слова приводит ТАСС.

Он убежден, что некоторые россияне ведут красивую жизнь на Западе, например, летают в отпуск в Европу. Шмыгаль также не обошел тему поддержки Украины со стороны ЕС. По его словам, от Еврокомиссии уже получен первый транш в размере 1 млрд евро, ожидается еще 5 млрд евро осенью этого года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Запад после этого ввел против России жесткие санкции, а также начал активно поставлять на Украину вооружение на миллиарды долларов.