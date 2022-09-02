Премьер-министр Украины пообещал устроить «холодный душ» россиянам

Евросоюз должен запретить выдавать визы российским студентам и туристам, это будет для российского общества «холодным душем». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Необходимо устроить холодный душ российскому обществу. Запретить выдавать визы туристам и студентам», — его слова приводит ТАСС.
Он убежден, что некоторые россияне ведут красивую жизнь на Западе, например, летают в отпуск в Европу. Шмыгаль также не обошел тему поддержки Украины со стороны ЕС. По его словам, от Еврокомиссии уже получен первый транш в размере 1 млрд евро, ожидается еще 5 млрд евро осенью этого года.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Запад после этого ввел против России жесткие санкции, а также начал активно поставлять на Украину вооружение на миллиарды долларов.
Один из запретов обсуждают европейские государства в рамах восьмого санкционного пакета. Он может коснуться ограничения в выдаче виз россиянам. Однако каждая страна может отдельно запретить выдавать документы гражданам РФ. Именно так поступила Эстония. Кроме того, страны-члены Евросоюза решили полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет Nation News. Стоимость визового сбора после вступления изменений в силу вырастет более чем в два раза — до 80 евро, дополняют «Невские новости».
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Евросоюз должен запретить выдавать визы российским студентам и туристам, это будет для российского общества «холодным душем». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Необходимо устроить холодный душ российскому обществу. Запретить выдавать визы туристам и студентам», — его слова приводит ТАСС. Он убежден, что некоторые россияне ведут красивую жизнь на Западе, например, летают в отпуск в Европу. Шмыгаль также не обошел тему поддержки Украины со стороны ЕС. По его словам, от Еврокомиссии уже получен первый транш в размере 1 млрд евро, ожидается еще 5 млрд евро осенью этого года. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Запад после этого ввел против России жесткие санкции, а также начал активно поставлять на Украину вооружение на миллиарды долларов. Один из запретов обсуждают европейские государства в рамах восьмого санкционного пакета. Он может коснуться ограничения в выдаче виз россиянам. Однако каждая страна может отдельно запретить выдавать документы гражданам РФ. Именно так поступила Эстония. Кроме того, страны-члены Евросоюза решили полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет Nation News. Стоимость визового сбора после вступления изменений в силу вырастет более чем в два раза — до 80 евро, дополняют «Невские новости».