Эрдоган: Шольц и Макрон перестали быть крутыми после решения Путина

09 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон перестали быть крутыми после решения президента России Владимира Путина ввести ответные санкции против ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Они были очень крутыми. На встречах говорили, что закроют угольные, то есть ТЭС, перейдут на ВИЭ и даже примут решение о закрытии АЭС. А месяц спустя Германия немедленно решила открыть Рурский бассейн, который является важным бассейном тепловых электростанций. К счастью, у нас пока нет такой проблемы. Россия не вводит против нас никаких санкций», — передает слова Эрдогана агентство NTV. Ранее сообщалось, что Эрдоган поддержал Путина в его недовольстве эгоизмом Запада. Турецкий лидер также заявлял, что Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон перестали быть крутыми после решения президента России Владимира Путина ввести ответные санкции против ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Они были очень крутыми. На встречах говорили, что закроют угольные, то есть ТЭС, перейдут на ВИЭ и даже примут решение о закрытии АЭС. А месяц спустя Германия немедленно решила открыть Рурский бассейн, который является важным бассейном тепловых электростанций. К счастью, у нас пока нет такой проблемы. Россия не вводит против нас никаких санкций», — передает слова Эрдогана агентство NTV. Ранее сообщалось, что Эрдоган поддержал Путина в его недовольстве эгоизмом Запада. Турецкий лидер также заявлял, что Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе.