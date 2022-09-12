Россияне смогут платить в Египте рублями

TEZ TOUR: Россияне смогут платить в Египте рублями

12 сентября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Использование рубля в Египте положительно повлияет на турпоток в стану Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Египте можно будет расплачиваться рублями. Об этом сообщил туроператор Tez Tour. «Российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте, это положительно повлияет на турпоток в страну в связи с началом высокого сезона», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на центробанк Египта. Египет является популярным направлением туризма для россиян. В связи с мировыми антироссийскими санкциями, которые серьезно затронули туристическую отрасль России, количество полетов в Египет сократилось, однако самолеты все же продолжают летать в этом направлении.

В Египте можно будет расплачиваться рублями. Об этом сообщил туроператор Tez Tour. «Российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте, это положительно повлияет на турпоток в страну в связи с началом высокого сезона», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на центробанк Египта. Египет является популярным направлением туризма для россиян. В связи с мировыми антироссийскими санкциями, которые серьезно затронули туристическую отрасль России, количество полетов в Египет сократилось, однако самолеты все же продолжают летать в этом направлении.