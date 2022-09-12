Россияне смогут платить в Египте рублями

Использование рубля в Египте положительно повлияет на турпоток в стану
В Египте можно будет расплачиваться рублями. Об этом сообщил туроператор Tez Tour.
«Российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте, это положительно повлияет на турпоток в страну в связи с началом высокого сезона», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на центробанк Египта.
Египет является популярным направлением туризма для россиян. В связи с мировыми антироссийскими санкциями, которые серьезно затронули туристическую отрасль России, количество полетов в Египет сократилось, однако самолеты все же продолжают летать в этом направлении.
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