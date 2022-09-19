Пушилин заявил о попытке ВСУ прорваться в город в ЛНР

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что атака ВСУ отражена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные пытались прорваться в город Кременная (ЛНР), но им не удалось это сделать. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Отражена атака ВСУ на Кременную, противник пытался прорваться в город. Что касается ситуации в Красном Лимане, то хотя она и остается напряженной, город контролируется российскими войсками», — сказал Пушилин. Информацию приводит в своем telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Кременная, Стаханов, Сватово и Лисичанск подвергаются обстрелам ВСУ из американских РСЗО HIMARS, цитирует деловое издание «Взгляд» посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.

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Украинские военные пытались прорваться в город Кременная (ЛНР), но им не удалось это сделать. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Отражена атака ВСУ на Кременную, противник пытался прорваться в город. Что касается ситуации в Красном Лимане, то хотя она и остается напряженной, город контролируется российскими войсками», — сказал Пушилин. Информацию приводит в своем telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Кременная, Стаханов, Сватово и Лисичанск подвергаются обстрелам ВСУ из американских РСЗО HIMARS, цитирует деловое издание «Взгляд» посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Российские военные освободили ЛНР и часть ДНР в ходе спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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