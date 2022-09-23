Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в Краматорске и Славянске

Минобороны: военные РФ уничтожили ВСУ и наемников в районах Краматорска и Славянска

23 сентября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли более 130 солдат в Николаевской области, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили более 220 солдат ВСУ в районе Краматорска и более 100 иностранных наемников в районах Славянска. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220-ти украинских военнослужащих. В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Сообщается, что армия ликвидировала более 100 противников. В районе города Запорожье армия РФ нанесла удары по позициям тактической группы «Чайка» и по пунктам нацбатальонов. В результате уничтожено более 190 человек и 12 единиц военной техники. Поражены пункты дислокации мотопехотной и механизированной бригад в Николаевской области, ВСУ потеряли более 130 военных, заявили в Минобороны РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее Украина потеряла около 150 бойцов на николаево-криворожском направлении, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Минобороны РФ. ВСУ потеряли уже половину армии в ходе спецоперации, цитирует «Царьград» главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные уничтожили более 220 солдат ВСУ в районе Краматорска и более 100 иностранных наемников в районах Славянска. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220-ти украинских военнослужащих. В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга. Сообщается, что армия ликвидировала более 100 противников. В районе города Запорожье армия РФ нанесла удары по позициям тактической группы «Чайка» и по пунктам нацбатальонов. В результате уничтожено более 190 человек и 12 единиц военной техники. Поражены пункты дислокации мотопехотной и механизированной бригад в Николаевской области, ВСУ потеряли более 130 военных, заявили в Минобороны РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее Украина потеряла около 150 бойцов на николаево-криворожском направлении, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Минобороны РФ. ВСУ потеряли уже половину армии в ходе спецоперации, цитирует «Царьград» главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.