23 сентября 2022

Зеленский издал указ о создании 20 администраций на неподконтрольных Киеву территориях ЛНР

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский поручил создать в ЛНР 20 военных администраций Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций на территориях Луганской народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Исходя из соответствующего документа, военные администрации создаются в населенных пунктах: Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков. Также по поручению Зеленского, данным вопросом должны заняться генштаб вооруженных сил Украины и областные власти.

По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Зеленский поручил сорвать проведение референдумов на освобожденных Россией территориях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российская армия в настоящий момент полностью освободила Луганскую народную республику, часть Донецкой, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. С 23 по 27 сентября на этих территориях проходят референдумы о включении территорий в состав России. Например, референдумы стартовали на Донбассе, пишет Pravda.ru. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать решение голосующих граждан, сообщает Дни.ру.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций на территориях Луганской народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Исходя из соответствующего документа, военные администрации создаются в населенных пунктах: Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков. Также по поручению Зеленского, данным вопросом должны заняться генштаб вооруженных сил Украины и областные власти. По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Зеленский поручил сорвать проведение референдумов на освобожденных Россией территориях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российская армия в настоящий момент полностью освободила Луганскую народную республику, часть Донецкой, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. С 23 по 27 сентября на этих территориях проходят референдумы о включении территорий в состав России. Например, референдумы стартовали на Донбассе, пишет Pravda.ru. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать решение голосующих граждан, сообщает Дни.ру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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