Зеленский издал указ о создании 20 администраций на неподконтрольных Киеву территориях ЛНР

24 сентября 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поручил создать в ЛНР 20 военных администраций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций на территориях Луганской народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Исходя из соответствующего документа, военные администрации создаются в населенных пунктах: Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков. Также по поручению Зеленского, данным вопросом должны заняться генштаб вооруженных сил Украины и областные власти. По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Зеленский поручил сорвать проведение референдумов на освобожденных Россией территориях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российская армия в настоящий момент полностью освободила Луганскую народную республику, часть Донецкой, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. С 23 по 27 сентября на этих территориях проходят референдумы о включении территорий в состав России. Например, референдумы стартовали на Донбассе, пишет Pravda.ru. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать решение голосующих граждан, сообщает Дни.ру.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций на территориях Луганской народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. Исходя из соответствующего документа, военные администрации создаются в населенных пунктах: Станица Луганская, Широкий, Марковка, Новопсков. Также по поручению Зеленского, данным вопросом должны заняться генштаб вооруженных сил Украины и областные власти. По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Зеленский поручил сорвать проведение референдумов на освобожденных Россией территориях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российская армия в настоящий момент полностью освободила Луганскую народную республику, часть Донецкой, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. С 23 по 27 сентября на этих территориях проходят референдумы о включении территорий в состав России. Например, референдумы стартовали на Донбассе, пишет Pravda.ru. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать решение голосующих граждан, сообщает Дни.ру.