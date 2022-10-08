В Крыму раскрыли подробности пожара на мосту в Керчи

Стали известны подробности пожара на Крымском мосту
На Крымском мосту произошло возгорание цистерны в хвосте грузового состава. Об этом сообщили в организации «Крымская железная дорога» (КЖД).
«В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — сообщается в telegram-канале КЖД. Там добавили, что локомотив состава вывели на станцию «Керчь». На месте происшествия ведутся аварийные работы.
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