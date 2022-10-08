В Крыму раскрыли подробности пожара на мосту в Керчи

На Крымском мосту загорелась цистерна грузового состава

08 октября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Стали известны подробности пожара на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» На Крымском мосту произошло возгорание цистерны в хвосте грузового состава. Об этом сообщили в организации «Крымская железная дорога» (КЖД). «В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — сообщается в telegram-канале КЖД. Там добавили, что локомотив состава вывели на станцию «Керчь». На месте происшествия ведутся аварийные работы.

На Крымском мосту произошло возгорание цистерны в хвосте грузового состава. Об этом сообщили в организации «Крымская железная дорога» (КЖД). «В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — сообщается в telegram-канале КЖД. Там добавили, что локомотив состава вывели на станцию «Керчь». На месте происшествия ведутся аварийные работы.