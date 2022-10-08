В Крыму раскрыли подробности пожара на мосту в Керчи

На Крымском мосту загорелась цистерна грузового состава
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Стали известны подробности пожара на Крымском мосту Фото:

На Крымском мосту произошло возгорание цистерны в хвосте грузового состава. Об этом сообщили в организации «Крымская железная дорога» (КЖД).

«В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — сообщается в telegram-канале КЖД. Там добавили, что локомотив состава вывели на станцию «Керчь». На месте происшествия ведутся аварийные работы.

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На Крымском мосту произошло возгорание цистерны в хвосте грузового состава. Об этом сообщили в организации «Крымская железная дорога» (КЖД). «В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда», — сообщается в telegram-канале КЖД. Там добавили, что локомотив состава вывели на станцию «Керчь». На месте происшествия ведутся аварийные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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