Путин оценил риски России превратиться в «сырьевого партнера»

Для России не существует угрозы стать «сырьевым партнером». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.
«Такой ловушки, таких угроз нет», — подчеркнул президент на сессии форума. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания.
С 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета проходит юбилейный, 10-ый Восточный экономический форум. В этом году центральной темой мероприятия стал «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.