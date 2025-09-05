Путин оценил риски России превратиться в «сырьевого партнера»

Путин: России не грозит стать сырьевым партнером
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин сказал, что ловушки «сырьевого партнера» для России нет
Путин сказал, что ловушки «сырьевого партнера» для России нет Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Для России не существует угрозы стать «сырьевым партнером». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

«Такой ловушки, таких угроз нет», — подчеркнул президент на сессии форума. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания.

С 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета проходит юбилейный, 10-ый Восточный экономический форум. В этом году центральной темой мероприятия стал «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для России не существует угрозы стать «сырьевым партнером». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. «Такой ловушки, таких угроз нет», — подчеркнул президент на сессии форума. Слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания. С 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета проходит юбилейный, 10-ый Восточный экономический форум. В этом году центральной темой мероприятия стал «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...