Ученые предупредили об опасности нового варианта коронавируса «Цербер»

11 октября 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Ученые не исключают, что Цербер» может стать источником следующей волны заболеваемости Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 По всему миру начал распространятся еще один вариант коронавируса под названием «Цербер», который является одной и мутировавших форм «Омикрона». Об этом сообщили ряд ученых. Одним их самых «перспективных» в плане распространения новых подвариантов ученые называют BQ.1.1, получивший неофициальное название «Цербер». По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии Альберта Ризванова, у данного штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм, передают «Известия». Отмечается, что «Цербер» может стать источником следующей волны коронавируса. При этом старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков утверждает, что симптомы «Цербера» являются относительно легкими. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что сильная изменчивость коронавируса может сыграть с ним злую шутку, потому что есть вероятность того, что при очередной мутации инфекция потеряет способность заражать человека. Однако специалист отметил, что очередная мутация может, наоборот, привести к новой волне заболеваемости.

По всему миру начал распространятся еще один вариант коронавируса под названием «Цербер», который является одной и мутировавших форм «Омикрона». Об этом сообщили ряд ученых. Одним их самых «перспективных» в плане распространения новых подвариантов ученые называют BQ.1.1, получивший неофициальное название «Цербер». По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии Альберта Ризванова, у данного штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм, передают «Известия». Отмечается, что «Цербер» может стать источником следующей волны коронавируса. При этом старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков утверждает, что симптомы «Цербера» являются относительно легкими. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что сильная изменчивость коронавируса может сыграть с ним злую шутку, потому что есть вероятность того, что при очередной мутации инфекция потеряет способность заражать человека. Однако специалист отметил, что очередная мутация может, наоборот, привести к новой волне заболеваемости.