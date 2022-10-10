10 октября 2022

Ученые предупредили об опасности нового варианта коронавируса «Цербер»

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Клипарт. Магнитогорск, защитный костюм, инфекционное отделение, коронавирус, красная зона, ковид 19
Ученые не исключают, что Цербер» может стать источником следующей волны заболеваемости Фото:
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Коронавирус COVID-19

По всему миру начал распространятся еще один вариант коронавируса под названием «Цербер», который является одной и мутировавших форм «Омикрона». Об этом сообщили ряд ученых.

Одним их самых «перспективных» в плане распространения новых подвариантов ученые называют BQ.1.1, получивший неофициальное название «Цербер». По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии Альберта Ризванова, у данного штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм, передают «Известия».

Отмечается, что «Цербер» может стать источником следующей волны коронавируса. При этом старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков утверждает, что симптомы «Цербера» являются относительно легкими.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что сильная изменчивость коронавируса может сыграть с ним злую шутку, потому что есть вероятность того, что при очередной мутации инфекция потеряет способность заражать человека. Однако специалист отметил, что очередная мутация может, наоборот, привести к новой волне заболеваемости.

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По всему миру начал распространятся еще один вариант коронавируса под названием «Цербер», который является одной и мутировавших форм «Омикрона». Об этом сообщили ряд ученых. Одним их самых «перспективных» в плане распространения новых подвариантов ученые называют BQ.1.1, получивший неофициальное название «Цербер». По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии Альберта Ризванова, у данного штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм, передают «Известия». Отмечается, что «Цербер» может стать источником следующей волны коронавируса. При этом старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков утверждает, что симптомы «Цербера» являются относительно легкими. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что сильная изменчивость коронавируса может сыграть с ним злую шутку, потому что есть вероятность того, что при очередной мутации инфекция потеряет способность заражать человека. Однако специалист отметил, что очередная мутация может, наоборот, привести к новой волне заболеваемости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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