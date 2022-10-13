На западной Украине прогремели взрывы

В Тернополе, Ровенской и Волынской областях Украины прогремели взрывы
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На территории западной Украины прогрели взрывы, а также замечены ракеты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На западной Украине, в Тернополе — прогремели три взрыва — в Тернополе, Ровенской и Волынской областях. Об этом сообщает «Украина.ру».

«Прогремели три взрыва <…> в Тернополе», — сообщает издание, ссылаясь на сообщения других СМИ. Кроме того, жители также заметили ракету над Тернопольской областью, а также слышны взрывы в Ровенской и Волынской территориях.

Ранее 10 октября Россия ударила по территории Украины, повредив ТЭЦ. Это стало ответом за подрыв Крымского моста. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля, с целью демилитаризации Украины.

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На западной Украине, в Тернополе — прогремели три взрыва — в Тернополе, Ровенской и Волынской областях. Об этом сообщает «Украина.ру». «Прогремели три взрыва <…> в Тернополе», — сообщает издание, ссылаясь на сообщения других СМИ. Кроме того, жители также заметили ракету над Тернопольской областью, а также слышны взрывы в Ровенской и Волынской территориях. Ранее 10 октября Россия ударила по территории Украины, повредив ТЭЦ. Это стало ответом за подрыв Крымского моста. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля, с целью демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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