На западной Украине прогремели взрывы

В Тернополе, Ровенской и Волынской областях Украины прогремели взрывы

13 октября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

На территории западной Украины прогрели взрывы, а также замечены ракеты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На западной Украине, в Тернополе — прогремели три взрыва — в Тернополе, Ровенской и Волынской областях. Об этом сообщает «Украина.ру». «Прогремели три взрыва <…> в Тернополе», — сообщает издание, ссылаясь на сообщения других СМИ. Кроме того, жители также заметили ракету над Тернопольской областью, а также слышны взрывы в Ровенской и Волынской территориях. Ранее 10 октября Россия ударила по территории Украины, повредив ТЭЦ. Это стало ответом за подрыв Крымского моста. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля, с целью демилитаризации Украины.

На западной Украине, в Тернополе — прогремели три взрыва — в Тернополе, Ровенской и Волынской областях. Об этом сообщает «Украина.ру». «Прогремели три взрыва <…> в Тернополе», — сообщает издание, ссылаясь на сообщения других СМИ. Кроме того, жители также заметили ракету над Тернопольской областью, а также слышны взрывы в Ровенской и Волынской территориях. Ранее 10 октября Россия ударила по территории Украины, повредив ТЭЦ. Это стало ответом за подрыв Крымского моста. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля, с целью демилитаризации Украины.