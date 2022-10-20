РИА Новости: украинский пленный доложил о приказах стрелять по жилым домам

Украинских танкистов просили стрелять по жилым домам. О приказах командира 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковника Владимира Баранюка доложил заместитель начальника командного пункта 56-й мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов.
«Это было на заводе Ильича, конец марта — начало апреля. Точную дату я вам не могу сказать. Я был на ОКП 36-й бригады. И командир бригады (Владимир Баранюк — ред. URA.RU) по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее», — отметил Алтухов в разговоре с РИА Новости.
О похожих случаях рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Михаил Швец. Он сообщил, что если ему «житель сказал, что видел там людей с белыми повязками», ВСУ сразу начинали «не разбираясь наваливать». «А потом уже пытались штурмовать, а в итоге там никого нет», — добавил он.
Ранее Михаил Швец рассказывал, как стрелял по мирному жителю во время перестрелки. По его словам, это произошло якобы по ошибке во время боя с российскими войсками. Кроме того, он видел, как один из украинских военных убил пожилого человека в магазине.
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Украинских танкистов просили стрелять по жилым домам. О приказах командира 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковника Владимира Баранюка доложил заместитель начальника командного пункта 56-й мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов. «Это было на заводе Ильича, конец марта — начало апреля. Точную дату я вам не могу сказать. Я был на ОКП 36-й бригады. И командир бригады (Владимир Баранюк — ред. URA.RU) по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее», — отметил Алтухов в разговоре с РИА Новости. О похожих случаях рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) Михаил Швец. Он сообщил, что если ему «житель сказал, что видел там людей с белыми повязками», ВСУ сразу начинали «не разбираясь наваливать». «А потом уже пытались штурмовать, а в итоге там никого нет», — добавил он. Ранее Михаил Швец рассказывал, как стрелял по мирному жителю во время перестрелки. По его словам, это произошло якобы по ошибке во время боя с российскими войсками. Кроме того, он видел, как один из украинских военных убил пожилого человека в магазине.