Трамп решил создать союз против России, Китая и КНДР

Американский лидер Дональд Трамп начал создавать союз на востоке против России, Китая и КНДР. Об этом в интервью URA.RU заявил доцент факультета мировой политики Московского госуниверситета Евгений Ким.
«Ситуация в регионе очень напряженная. На востоке формируется союз США — Япония — Южная Корея. Американцы очень хотят, чтобы этот союз состоялся. И мы должны реагировать на это», — заявил востоковед.
По его словам, Штаты навязывают своим партнерам гонку вооружений. Например, Трамп предложил Южной Корее купить стратегические бомбардировщики, которых у Сеула до этого никогда не было.
Путин 3 сентября провел в Пекине переговоры с Ким Чен Ыном. Лидеры обсудили двусторонние отношения и общую борьбу с нацизмом. Перед этим в столице Китая прошел масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Российский президент принял участие в мероприятии в качестве главного гостя.
