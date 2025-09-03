Сотрудники Ким Чен Ына уничтожили следы его пребывания на переговорах с Путиным

Сотрудники Ким Чен Ына забрали стакан и протерли всю мебель после окончания переговоров
Сотрудники Ким Чен Ына забрали стакан и протерли всю мебель после окончания переговоров
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

После официальной части встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, корейские сотрудники тщательно уничтожили все следы пребывания Кима. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев. 

«После окончания переговоров сопровождающие главу КНДР сотрудники тщательно уничтожили все следы пребывания Кима», — написал Юнашев в своем telegram-канале. Сотрудники забрали стакан, которым он пользовался. Также они протерли обивку кресла и все остальное, до чего коснулся корейский лидер. 

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Кима длились около полутора часов, после чего они покинули кабинет и отправились на встречу тет-а-тет. Об этом сообщала корреспондент кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева с места событий. 

