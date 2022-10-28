Политолог Баширов предложил создать интернациональные батальоны для СВО

28 октября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Баширов заявил, что иностранцы, воюющие на стороне РФ будут довольствоваться меньшей зарплатой. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После заявлений президента РФ Владимира Путина о существовании в условиях нового миропорядка Россия могла бы создать интернациональные батальоны для участия в спецоперации. Об этом заявил председатель Совета министров Луганской Народной Республики, политтехнолог Марат Баширов. «Может ли Россия создать интернациональные батальоны для военных действий на Украине? Легко, только открой дверь. Афганцы, сирийцы, сербы, северокорейцы, вьетнамцы, индонезийцы поедут за деньги воевать с удовольствием. И это будет довольствие гораздо меньшее, чем мы платим своим», — написал Баширов в своем telegram-канале. Он добавил, раз президент заявил, что вопрос вышел на международный уровень, то почему бы не сделать это. Ранее Президент РФ выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Там он заявил о том, что в новых мировых реалиях у каждого народа или государства должен быть выбор «собственного пути». Если такое право имеют страны Евросоюза и США, то возможности есть и у стран Азии, исламских государств, монархий Персидского залива и других континентов.

После заявлений президента РФ Владимира Путина о существовании в условиях нового миропорядка Россия могла бы создать интернациональные батальоны для участия в спецоперации. Об этом заявил председатель Совета министров Луганской Народной Республики, политтехнолог Марат Баширов. «Может ли Россия создать интернациональные батальоны для военных действий на Украине? Легко, только открой дверь. Афганцы, сирийцы, сербы, северокорейцы, вьетнамцы, индонезийцы поедут за деньги воевать с удовольствием. И это будет довольствие гораздо меньшее, чем мы платим своим», — написал Баширов в своем telegram-канале. Он добавил, раз президент заявил, что вопрос вышел на международный уровень, то почему бы не сделать это. Ранее Президент РФ выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Там он заявил о том, что в новых мировых реалиях у каждого народа или государства должен быть выбор «собственного пути». Если такое право имеют страны Евросоюза и США, то возможности есть и у стран Азии, исламских государств, монархий Персидского залива и других континентов.