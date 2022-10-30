Лавров: Германия пытается избежать ответственности за нацизм

30 октября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Лаврова, немцы стараются снять с себя ответственность за события Второй мировой войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Германии считают, что рассчитались за преступления нацистов, однако это избегание ответственности — опасная тенденция. Так считает глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сейчас многие в Германии, включая министра иностранных дел, пытаются заявлять, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые совершил этот народ во время правления [Адольфа] Гитлера в период Третьего рейха, но при этом продолжают утверждать, что они со всеми рассчитались. <…> Это достаточно опасная тенденция», — пояснил Лавров. Он также отметил, что в контактах с немецкой стороной чувствуется, что они стараются снять с себя ответственность за военные времена. Далее Лавров отметил, что отношение ко Второй мировой войне определяет отношение стран к ядерному вооружению. И если страна легкомысленно относится к одному, то, скорее всего, также относится и к другому. Ранее Лавров призвал дистанцироваться от Запада. По его мнению, нет смысла сохранять нынешнее дипломатическое присутствие России на Западе.

Власти Германии считают, что рассчитались за преступления нацистов, однако это избегание ответственности — опасная тенденция. Так считает глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сейчас многие в Германии, включая министра иностранных дел, пытаются заявлять, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые совершил этот народ во время правления [Адольфа] Гитлера в период Третьего рейха, но при этом продолжают утверждать, что они со всеми рассчитались. <…> Это достаточно опасная тенденция», — пояснил Лавров. Он также отметил, что в контактах с немецкой стороной чувствуется, что они стараются снять с себя ответственность за военные времена. Далее Лавров отметил, что отношение ко Второй мировой войне определяет отношение стран к ядерному вооружению. И если страна легкомысленно относится к одному, то, скорее всего, также относится и к другому. Ранее Лавров призвал дистанцироваться от Запада. По его мнению, нет смысла сохранять нынешнее дипломатическое присутствие России на Западе.