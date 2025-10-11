Орбан опубликовал шуточный ролик с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал шуточное видео, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением под названием «тисафон». Ролик стал частью заявления Орбана о якобы вмешательстве украинских спецслужб во внутренние дела Венгрии.
На видео, созданном с помощью нейросети, «Зеленский» с украинским акцентом на венгерском языке представляет новый «тисафон» — смартфон с гербом Украины и эмблемой оппозиционной партии «Тиса» на экране, передает РИА Новости. В зале изображен лидер этой партии Петер Мадьяр, аплодирующий украинскому президенту.
Публикация ролика сопровождалась заявлением Орбана о том, что украинские спецслужбы внедрились в венгерскую общественную жизнь и «залезли к венграм в смартфоны». По мнению премьера, это делается для того, чтобы привести к власти на выборах 2026 года прозападную партию «Тиса», которая поддержала бы вступление Украины в ЕС.
Отношения между Венгрией и Украиной остаются напряженными на фоне расхождений в подходе к украинскому кризису. Орбан неоднократно критиковал политику Брюсселя в отношении Украины и выступал против санкций против России.
Ранее Виктор Орбан уже обвинял украинские спецслужбы во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и поддержке оппозиционной партии «Тиса», утверждая, что Киев оказывает технологическую помощь своим союзникам для влияния на политическую ситуацию в стране. В правительстве Венгрии также заявляли о попытках Украины и Евросоюза изменить расстановку сил на предстоящих парламентских выборах 2026 года.
