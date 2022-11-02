ООН возобновляет зерновую сделку в обход России

По словам Кубракова, ожидается прохождение восьми судов с зерном
Сухогрузы под флагами стран ООН вывезут продовольствие с Украины, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
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«В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с сельскохозяйственной продукцией через „зерновой коридор“. Мы получили подтверждение от ОНН. Кроме того, завтра в Босфоре будут проведены инспекции», — сообщил министр в своем аккаунте в Twitter.
Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужила атака на корабли Черноморского флота. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.
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