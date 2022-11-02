ООН возобновляет зерновую сделку в обход России

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
По словам Кубракова, ожидается прохождение восьми судов с зерном Фото:

Сухогрузы под флагами стран ООН вывезут продовольствие с Украины, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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«В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с сельскохозяйственной продукцией через „зерновой коридор“. Мы получили подтверждение от ОНН. Кроме того, завтра в Босфоре будут проведены инспекции», — сообщил министр в своем аккаунте в Twitter.

Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужила атака на корабли Черноморского флота. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.

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Сухогрузы под флагами стран ООН вывезут продовольствие с Украины, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с сельскохозяйственной продукцией через „зерновой коридор“. Мы получили подтверждение от ОНН. Кроме того, завтра в Босфоре будут проведены инспекции», — сообщил министр в своем аккаунте в Twitter. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужила атака на корабли Черноморского флота. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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