ООН возобновляет зерновую сделку в обход России

02 ноября 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

По словам Кубракова, ожидается прохождение восьми судов с зерном Фото: Сергей Венявский © URA.RU Сухогрузы под флагами стран ООН вывезут продовольствие с Украины, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с сельскохозяйственной продукцией через „зерновой коридор“. Мы получили подтверждение от ОНН. Кроме того, завтра в Босфоре будут проведены инспекции», — сообщил министр в своем аккаунте в Twitter. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужила атака на корабли Черноморского флота. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.

Сухогрузы под флагами стран ООН вывезут продовольствие с Украины, несмотря на выход России из зерновой сделки. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с сельскохозяйственной продукцией через „зерновой коридор“. Мы получили подтверждение от ОНН. Кроме того, завтра в Босфоре будут проведены инспекции», — сообщил министр в своем аккаунте в Twitter. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, поводом послужила атака на корабли Черноморского флота. Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара совместно с ООН продолжили работу. Там утверждают, что суда с зерном до сих пор покидают Украину.