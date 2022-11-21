Посольство РФ возмутилось реакцией США на расстрел российских солдат

22 ноября 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

В российском посольстве убеждены, что Вашингтон «поддерживает убийц» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Своими действиями США «поддерживают убийц» и способствуют «укреплению их чувства вседозволенности». Так в посольстве России в США прокомментировали реакцию американских властей на расстрел российских солдат на Украине. «Потворствуя преступлениям киевского режима и игнорируя их, официальный Вашингтон поддерживает убийц, которым нет прощения и оправдания», — возмутились в российском посольстве. Пост с соответствующим сообщением опубликован в telegram-канале посольства России в США. По мнению его представителей, своими действиями США способствуют «укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности» украинских военных. Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреливают одиннадцать российских солдат после того, как они уже сдались в плен и легли на землю. По факту этого инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ООН призвали все стороны конфликта провести расследование. А в Минобороны РФ назвали украинских солдат, причастных к расстрелу российских военнопленных, «выродками».

Своими действиями США «поддерживают убийц» и способствуют «укреплению их чувства вседозволенности». Так в посольстве России в США прокомментировали реакцию американских властей на расстрел российских солдат на Украине. «Потворствуя преступлениям киевского режима и игнорируя их, официальный Вашингтон поддерживает убийц, которым нет прощения и оправдания», — возмутились в российском посольстве. Пост с соответствующим сообщением опубликован в telegram-канале посольства России в США. По мнению его представителей, своими действиями США способствуют «укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности» украинских военных. Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреливают одиннадцать российских солдат после того, как они уже сдались в плен и легли на землю. По факту этого инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ООН призвали все стороны конфликта провести расследование. А в Минобороны РФ назвали украинских солдат, причастных к расстрелу российских военнопленных, «выродками».