21 ноября 2022

Посольство РФ возмутилось реакцией США на расстрел российских солдат

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В российском посольстве убеждены, что Вашингтон «поддерживает убийц» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Своими действиями США «поддерживают убийц» и способствуют «укреплению их чувства вседозволенности». Так в посольстве России в США прокомментировали реакцию американских властей на расстрел российских солдат на Украине.

«Потворствуя преступлениям киевского режима и игнорируя их, официальный Вашингтон поддерживает убийц, которым нет прощения и оправдания», — возмутились в российском посольстве. Пост с соответствующим сообщением опубликован в telegram-канале посольства России в США. По мнению его представителей, своими действиями США способствуют «укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности» украинских военных.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреливают одиннадцать российских солдат после того, как они уже сдались в плен и легли на землю. По факту этого инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ООН призвали все стороны конфликта провести расследование. А в Минобороны РФ назвали украинских солдат, причастных к расстрелу российских военнопленных, «выродками».

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Своими действиями США «поддерживают убийц» и способствуют «укреплению их чувства вседозволенности». Так в посольстве России в США прокомментировали реакцию американских властей на расстрел российских солдат на Украине. «Потворствуя преступлениям киевского режима и игнорируя их, официальный Вашингтон поддерживает убийц, которым нет прощения и оправдания», — возмутились в российском посольстве. Пост с соответствующим сообщением опубликован в telegram-канале посольства России в США. По мнению его представителей, своими действиями США способствуют «укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности» украинских военных. Ранее в СМИ появилось видео, на котором украинские военные расстреливают одиннадцать российских солдат после того, как они уже сдались в плен и легли на землю. По факту этого инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ООН призвали все стороны конфликта провести расследование. А в Минобороны РФ назвали украинских солдат, причастных к расстрелу российских военнопленных, «выродками».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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