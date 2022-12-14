Депутат Госдумы назвал ближайшую цель России в СВО

Депутат Госдумы Швыткин: целью РФ на Украине будет транспортная инфраструктура

14 декабря 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

В Госдуме призвали наносить удары так, чтобы не пострадали мирные люди Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ближайшей целью российской армии на Украине должно стать нанесение ударов по транспортной и инфраструктуре, в том числе по железным дорогам. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Сегодня цель, конечно, — это нанести удары по критической инфраструктуре противника. Я бы сюда включил, в список, транспортную инфраструктуру, железные дороги, железнодорожные узлы, мосты через Днепр», — сказал Швыткин в интервью «Комсомольской правде». Он обратил внимание на то, что в ходе ударов нужно минимизировать ущерб для мирных граждан. По его словам, так удастся остановить поставки вооружения в зону СВО. Депутат Госдумы заявил, что российская армия уже нанесла достаточный урон, но «нужно не останавливаться». Российская армия наносит удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины в ходе спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это стало ответом на взрыв Крымского моста, который организовали украинские спецслужбы, сообщает Life . В связи с этим США отправили Киеву партию энергооборудования, передает телеканал 360. Также многие западные страны помогают Украине поставками вооружения. Так, США передали Украине 236 артиллерийских систем за все время конфликта.

Ближайшей целью российской армии на Украине должно стать нанесение ударов по транспортной и инфраструктуре, в том числе по железным дорогам. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Сегодня цель, конечно, — это нанести удары по критической инфраструктуре противника. Я бы сюда включил, в список, транспортную инфраструктуру, железные дороги, железнодорожные узлы, мосты через Днепр», — сказал Швыткин в интервью «Комсомольской правде». Он обратил внимание на то, что в ходе ударов нужно минимизировать ущерб для мирных граждан. По его словам, так удастся остановить поставки вооружения в зону СВО. Депутат Госдумы заявил, что российская армия уже нанесла достаточный урон, но «нужно не останавливаться». Российская армия наносит удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины в ходе спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это стало ответом на взрыв Крымского моста, который организовали украинские спецслужбы, сообщает Life. В связи с этим США отправили Киеву партию энергооборудования, передает телеканал 360. Также многие западные страны помогают Украине поставками вооружения. Так, США передали Украине 236 артиллерийских систем за все время конфликта.