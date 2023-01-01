Россиянин выиграл миллиард в новогодней лотерее

01 января 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Лотерейный билет из Нижнего Новгорода принес россиянину миллиард рублей, сообщает «Русское лото» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей, купив лотерейный билет. Это случилось во время прямого эфира новогоднего тиража «Русское лото». «Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Москве. Сегодня потрясающий день, вы только что в первый день года стали миллиардером», — сказал ведущий шоу. Победитель еще не объявился. Для получения выигрыша он должен прийти в лотерейный центр в своем городе.

Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей, купив лотерейный билет. Это случилось во время прямого эфира новогоднего тиража «Русское лото». «Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Москве. Сегодня потрясающий день, вы только что в первый день года стали миллиардером», — сказал ведущий шоу. Победитель еще не объявился. Для получения выигрыша он должен прийти в лотерейный центр в своем городе.