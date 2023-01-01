Россиянин выиграл миллиард в новогодней лотерее

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Лотерейный билет из Нижнего Новгорода принес россиянину миллиард рублей, сообщает «Русское лото» Фото:

Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей, купив лотерейный билет. Это случилось во время прямого эфира новогоднего тиража «Русское лото».

«Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Москве. Сегодня потрясающий день, вы только что в первый день года стали миллиардером», — сказал ведущий шоу.

Победитель еще не объявился. Для получения выигрыша он должен прийти в лотерейный центр в своем городе.

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Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей, купив лотерейный билет. Это случилось во время прямого эфира новогоднего тиража «Русское лото». «Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Москве. Сегодня потрясающий день, вы только что в первый день года стали миллиардером», — сказал ведущий шоу. Победитель еще не объявился. Для получения выигрыша он должен прийти в лотерейный центр в своем городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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