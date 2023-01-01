Россиянин выиграл миллиард в новогодней лотерее

Лотерейный билет из Нижнего Новгорода принес россиянину миллиард рублей, сообщает «Русское лото»
Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей, купив лотерейный билет. Это случилось во время прямого эфира новогоднего тиража «Русское лото».
«Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Москве. Сегодня потрясающий день, вы только что в первый день года стали миллиардером», —
Победитель еще не объявился. Для получения выигрыша он должен прийти в лотерейный центр в своем городе.
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