Эстонского политика исключили из партии за то, что он назвал Зеленского наркоманом

Эстонского политика исключили из партии за то, что он обозвал Зеленского наркоманом

Эстония поддерживает поставки оружия Киеву и болезненно относится к критике Зеленского Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) исключила политика Всеволода Юргенсона из своих рядов после того, как он назвал Владимира Зеленского наркоманом. Об этом сообщило Радио Sputnik.

«Юргенсон сделал публичные заявления, которые не отражают взгляды или цели партии, чем нанес ущерб ее имиджу. EKRE однозначно поддерживает борьбу Украины за свою страну. Мы проголосовали за все инициативы Госсобрания, поддерживающие Украину», — сказали официальные лица партии.

Юргенсон, оправдался, что высказывал свое личное мнение. По словам политика, он расстроился в связи с исключением, поскольку EKRE — единственная политическая сила, программу которой он разделяет.

Ранее, как писало URA.RU, украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости Зеленского. По словам Бардаша, президент Украины остается до сих пор жив только по той причине, что его здоровье постоянно поддерживают врачи, не позволяя наркотикам погубить политика.