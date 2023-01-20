20 января 2023

Ad-Diyar: мечта США о захвате Сибири обречена на провал

Ad-Diyar: конфликт на Украине закончится перекройкой карты мира по ялтинскому принципу
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк, полигон еланский
Спецоперация сейчас проводится с целью ослабить США, считают в издании Ad-Diyar Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Планы США о том, что по итогам спецоперации Россия продаст Сибирь американскому президенту Джо Байдену обречены на провал. Наиболее вероятный исход военных действий на Украине — разделение территорий по ялтинскому принципу. С таким мнением выступил политический обозреватель ливанской газеты Ad-Diyar Набих аль-Бурджи.

«[Планы США о том, что] якобы так же как Владимир Ильич Ленин предложил японцам остров Сахалин на востоке страны, так и [президент России] Владимир Путин после поражения в конфликте с Украиной должен продать Сибирь Джо Байдену. В Москве смеются над этой американской мечтой», — написал Набих аль-Бурджи в своем материале для издания.

По мнению обозревателя, сейчас конфликт на Украине направлен на ослабление Соединенных Штатов, а наиболее вероятный его исход — разделение территорий по принципу, который использовали в прошлом. «Теперь затянувшийся конфликт призван ослабить Америку и ее союзников. <…> В результате мир ждет изменение мироустройства и балансов сил по ялтинскому принципу», — добавил аль-Бурджи.

Одним из вопросов, поднятых на Ялтинской конференции, проведенной после победы СССР над нацистской Германией в 1945 году, было разделение европейских территорий. В частности, на обсуждении между СССР, США и Великобританией тогда поднимался вопрос территории Польши. В этом вопросе лидеры США и Великобритании пошли на уступки СССР, в результате чего захваченные Германией территории вернулись Польше.

О том, что Украина намерена нанести удар по Сибири оружием, поставленным из США, ранее писала газета Financial Times, ссылаясь на анонимного советника в украинской власти в сфере обороны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон не приветствует нанесение Украиной ударов по территории России.

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Планы США о том, что по итогам спецоперации Россия продаст Сибирь американскому президенту Джо Байдену обречены на провал. Наиболее вероятный исход военных действий на Украине — разделение территорий по ялтинскому принципу. С таким мнением выступил политический обозреватель ливанской газеты Ad-Diyar Набих аль-Бурджи. «[Планы США о том, что] якобы так же как Владимир Ильич Ленин предложил японцам остров Сахалин на востоке страны, так и [президент России] Владимир Путин после поражения в конфликте с Украиной должен продать Сибирь Джо Байдену. В Москве смеются над этой американской мечтой», — написал Набих аль-Бурджи в своем материале для издания. По мнению обозревателя, сейчас конфликт на Украине направлен на ослабление Соединенных Штатов, а наиболее вероятный его исход — разделение территорий по принципу, который использовали в прошлом. «Теперь затянувшийся конфликт призван ослабить Америку и ее союзников. <…> В результате мир ждет изменение мироустройства и балансов сил по ялтинскому принципу», — добавил аль-Бурджи. Одним из вопросов, поднятых на Ялтинской конференции, проведенной после победы СССР над нацистской Германией в 1945 году, было разделение европейских территорий. В частности, на обсуждении между СССР, США и Великобританией тогда поднимался вопрос территории Польши. В этом вопросе лидеры США и Великобритании пошли на уступки СССР, в результате чего захваченные Германией территории вернулись Польше. О том, что Украина намерена нанести удар по Сибири оружием, поставленным из США, ранее писала газета Financial Times, ссылаясь на анонимного советника в украинской власти в сфере обороны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон не приветствует нанесение Украиной ударов по территории России.
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