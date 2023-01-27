«Единая Россия» ускорит заселение в новые дома Мариуполя. Фото

27 января 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак пообещал содействовать заселению жителей Мариуполя в новые дома Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак передал жителям Мариуполя сертификаты на мебель и бытовую технику, чтобы они смогли как можно скорее заселиться в новые дома города. Такая поддержка оказывается мариупольцам в рамках социальной миссии «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Сегодня мы вручаем первые сертификаты. И сделаем все, чтобы груз (бытовая техника и мебель – прим. URA.RU), который сегодня в гуманитарном центре „Единой России“ появился, постоянно обновлялся. И как можно больше квартир заселялось», — передает слова Андрея Турчака пресс-служба „Единой России“. Генеральный секретарь партии пояснил, что подобная инициатива была создана после обращений жителей города, не имеющих средств на обустройство при заселении в новые многоквартирные дома. Турчак также пообещал оказывать поддержку жителям города при заселении в новые дома. За помощь в организации мероприятия генсек «Единой России» поблагодарил московские власти и мэра Москвы Сергея Собянина. Как отметил Турчак, благодаря им удалось сформировать необходимый перечень мебели и бытовой техники для мариупольцев. Турчак также напомнил и об еще одной, совместной с Readovka, мере поддержки жителей города — открытии для них пунктов обогрева. «Жилье строится быстро, много, но по-прежнему остаются дома, в большей степени это касается частного сектора, которые отстают по восстановлению. Поэтому пункты обогрева продолжат работать», — добавил генсек партии. За помощь мариупольцам «Единую Россию» поблагодарил глава администрации Мариуполя Олег Моргун. «Здесь очень много субъектов Российской Федерации помогают. Все восемь лет Россия не бросала и помогала. Спасибо большое», — сказал Моргун, отметив, что партия оказала жителям города поддержку в тяжелейший период времени. А председатель совета Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально значимых программ Сергей Ладочкин, в свою очередь, гарантировал жителям Мариуполя регулярные поставки необзодимой мебели, посуды и техники. «Это поможет мариупольцам комфортно и благополучно жить в новых квартирах», — добавил он. «Единая Россия» начала оказывать поддержку военным, их семьям, и жителям новых регионов РФ сразу после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля. В частности, отделения партии провели много гуманитарных мероприятий для семей участников СВО. Андрей Турчак лично вручил жителям Мариуполя сертификаты на мебель и технику Фото: telegram-канал Андрея Турчака Выдача сертификатов организована гуманитарным центром Фото: telegram-канал Андрея Турчака Андрей Турчак принял участие во вручении сертификатов жителям Мариуполя Фото: telegram-канал Андрея Турчака Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак передал жителям Мариуполя сертификаты на мебель и бытовую технику, чтобы они смогли как можно скорее заселиться в новые дома города. Такая поддержка оказывается мариупольцам в рамках социальной миссии «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии. «Сегодня мы вручаем первые сертификаты. И сделаем все, чтобы груз (бытовая техника и мебель – прим. URA.RU), который сегодня в гуманитарном центре „Единой России“ появился, постоянно обновлялся. И как можно больше квартир заселялось», — передает слова Андрея Турчака пресс-служба „Единой России“. Генеральный секретарь партии пояснил, что подобная инициатива была создана после обращений жителей города, не имеющих средств на обустройство при заселении в новые многоквартирные дома. Турчак также пообещал оказывать поддержку жителям города при заселении в новые дома. За помощь в организации мероприятия генсек «Единой России» поблагодарил московские власти и мэра Москвы Сергея Собянина. Как отметил Турчак, благодаря им удалось сформировать необходимый перечень мебели и бытовой техники для мариупольцев. Турчак также напомнил и об еще одной, совместной с Readovka, мере поддержки жителей города — открытии для них пунктов обогрева. «Жилье строится быстро, много, но по-прежнему остаются дома, в большей степени это касается частного сектора, которые отстают по восстановлению. Поэтому пункты обогрева продолжат работать», — добавил генсек партии. За помощь мариупольцам «Единую Россию» поблагодарил глава администрации Мариуполя Олег Моргун. «Здесь очень много субъектов Российской Федерации помогают. Все восемь лет Россия не бросала и помогала. Спасибо большое», — сказал Моргун, отметив, что партия оказала жителям города поддержку в тяжелейший период времени. А председатель совета Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально значимых программ Сергей Ладочкин, в свою очередь, гарантировал жителям Мариуполя регулярные поставки необзодимой мебели, посуды и техники. «Это поможет мариупольцам комфортно и благополучно жить в новых квартирах», — добавил он. «Единая Россия» начала оказывать поддержку военным, их семьям, и жителям новых регионов РФ сразу после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля. В частности, отделения партии провели много гуманитарных мероприятий для семей участников СВО.