Суд Москвы не изменил решения по судьбе соратников Собчак

Московский городской суд продлил арест коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову и другим ее соратникам по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Мосгорсуд признал законным продление ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала „Татлер“ Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву», — уточняет ТАСС. Агентство ссылается на пресс-службу.
Ранее в Москве по обвинению в вымогательстве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и другие соратники журналистки. Потерпевшим выступил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Участники проходят по делу о вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова.
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Московский городской суд продлил арест коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову и другим ее соратникам по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мосгорсуд признал законным продление ареста коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала „Татлер“ Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву», — уточняет ТАСС. Агентство ссылается на пресс-службу. Ранее в Москве по обвинению в вымогательстве был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и другие соратники журналистки. Потерпевшим выступил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Участники проходят по делу о вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова.