В США предупредили Зеленского о скорой потере новых областей

02 марта 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Экс-разведчик США предупредил Зеленского о потере новых территорий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если конфликт с РФ не прекратится, то Украина будет терять все больше территорий страны. С таким заявлением выступил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Произошла необратимая потеря Украиной 20% территорий. Эта цифра может возрасти, если конфликт [c Россией] продолжится», — высказался американский военный в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism . Риттер отметил, что Вооруженные силы Украины уже потеряли примерно 300 тысяч солдат, миллионы мирных граждан стали беженцами. По словам экс-офицера разведки, инфраструктуре страны нанесен ущерб, который оценивают в триллионы долларов. «Киев не должен быть заинтересован в продлении военных действий», — подчеркивает Риттер. В Госдуме ранее объяснили, как моментально прекратить конфликт на Украине. Это произойдет, как только западные страны услышат позицию России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, рассказывал, что другие сценарии, кроме мирного урегулирования противоречий, даже не рассматриваются российской стороной. В конце февраля в МИД России заявляли, что РФ готова достигать целей СВО невоенным путем, но только при условии, что Киев прекратит военные действия, а Запад перестанет отправлять на Украину оружие и наемников.

Если конфликт с РФ не прекратится, то Украина будет терять все больше территорий страны. С таким заявлением выступил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Произошла необратимая потеря Украиной 20% территорий. Эта цифра может возрасти, если конфликт [c Россией] продолжится», — высказался американский военный в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism. Риттер отметил, что Вооруженные силы Украины уже потеряли примерно 300 тысяч солдат, миллионы мирных граждан стали беженцами. По словам экс-офицера разведки, инфраструктуре страны нанесен ущерб, который оценивают в триллионы долларов. «Киев не должен быть заинтересован в продлении военных действий», — подчеркивает Риттер. В Госдуме ранее объяснили, как моментально прекратить конфликт на Украине. Это произойдет, как только западные страны услышат позицию России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, рассказывал, что другие сценарии, кроме мирного урегулирования противоречий, даже не рассматриваются российской стороной. В конце февраля в МИД России заявляли, что РФ готова достигать целей СВО невоенным путем, но только при условии, что Киев прекратит военные действия, а Запад перестанет отправлять на Украину оружие и наемников.