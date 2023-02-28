В Госдуме объяснили, как моментально прекратить конфликт на Украине

Депутат Савченко: конфликт на Украине можно остановить в любую минуту

28 февраля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Депутат Олег Савченко считает, что конфликт можно остановить в считанные часы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может быть остановлен в любую минуту, как только западные страны услышат позицию России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Савченко. «Остановить конфликт всегда можно, в любой момент, в любую минуту. Дело в том, что <…> Россию не слышат. Не слышат аргументы, не слышат позицию. Исходя из этого, конфликт будет продолжаться, если ситуация будет в таком статусе находиться», — цитируют Олега Савченко «Известия». Он отметил, что ситуацию несложно изменить в считанные часы, однако прекращение конфликта противоречит интересам третьих стран, вовлеченных в него косвенно. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации. Российские власти ранее также неоднократно подчеркивали, что готовы достигать целей спецоперации на Украине путем переговоров.

Конфликт на Украине может быть остановлен в любую минуту, как только западные страны услышат позицию России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Савченко. «Остановить конфликт всегда можно, в любой момент, в любую минуту. Дело в том, что <…> Россию не слышат. Не слышат аргументы, не слышат позицию. Исходя из этого, конфликт будет продолжаться, если ситуация будет в таком статусе находиться», — цитируют Олега Савченко «Известия». Он отметил, что ситуацию несложно изменить в считанные часы, однако прекращение конфликта противоречит интересам третьих стран, вовлеченных в него косвенно. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирном достижении целей спецоперации. Российские власти ранее также неоднократно подчеркивали, что готовы достигать целей спецоперации на Украине путем переговоров.