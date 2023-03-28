В Кремле сожалеют о решении Совбеза ООН по «Северным потокам»

В Кремле сожалеют о том, что инициатива российской стороны о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» не была поддержана в Совбезе ООН. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, мы с сожалением [восприняли это решение]. Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта. Мы считаем это чрезвычайно важным. Мы сожалеем, что эта инициатива не прошла. Российская сторона продолжит прилагать все усилия, чтобы не дать „замотать“ эту тему», — отметил Песков.
Совет безопасности ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Представители стран Запада проголосовали против этой инициативы. Поддержали ее только Россия, Китай и Бразилия.
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