В Кремле сожалеют о решении Совбеза ООН по «Северным потокам»

28 марта 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

В Кремле выразили сожаление об отказе членов Совбеза ОНН расследовать теракт на «Северных потоках» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле сожалеют о том, что инициатива российской стороны о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» не была поддержана в Совбезе ООН. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, мы с сожалением [восприняли это решение]. Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта. Мы считаем это чрезвычайно важным. Мы сожалеем, что эта инициатива не прошла. Российская сторона продолжит прилагать все усилия, чтобы не дать „замотать“ эту тему», — отметил Песков. Совет безопасности ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Представители стран Запада проголосовали против этой инициативы. Поддержали ее только Россия, Китай и Бразилия.

В Кремле сожалеют о том, что инициатива российской стороны о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» не была поддержана в Совбезе ООН. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, мы с сожалением [восприняли это решение]. Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта. Мы считаем это чрезвычайно важным. Мы сожалеем, что эта инициатива не прошла. Российская сторона продолжит прилагать все усилия, чтобы не дать „замотать“ эту тему», — отметил Песков. Совет безопасности ООН не принял резолюцию РФ о создании комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Представители стран Запада проголосовали против этой инициативы. Поддержали ее только Россия, Китай и Бразилия.