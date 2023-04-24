Пятый канал выяснил подробности о состоянии Костомарова

Врачи помогают фигуристу Роману Костомарову восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания. Также медики пытаются нормализовать дыхание спортсмена.
«С олимпийским чемпионом продолжают работать реабилитологи — помогают восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на источника близкого к ситуации. По словам собеседника, медики также пытаются восстановить легкие у спортсмена.
Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах допустил, что Костомаров, останется под медицинским контролем ближайшие полгода. Однако, по его словам, из-за наличия осложнений этот процесс может продлиться несколько лет.
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