24 апреля 2023

Пятый канал выяснил подробности о состоянии Костомарова

Пятый канал: врачи помогают Костомарову восстановить подвижность в конечностях
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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Врачи приступили к восстановлению легких фигуриста Романа Костомарова Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Врачи помогают фигуристу Роману Костомарову восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания. Также медики пытаются нормализовать дыхание спортсмена.

«С олимпийским чемпионом продолжают работать реабилитологи — помогают восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на источника близкого к ситуации. По словам собеседника, медики также пытаются восстановить легкие у спортсмена.

Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах допустил, что Костомаров, останется под медицинским контролем ближайшие полгода. Однако, по его словам, из-за наличия осложнений этот процесс может продлиться несколько лет.

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Врачи помогают фигуристу Роману Костомарову восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания. Также медики пытаются нормализовать дыхание спортсмена. «С олимпийским чемпионом продолжают работать реабилитологи — помогают восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на источника близкого к ситуации. По словам собеседника, медики также пытаются восстановить легкие у спортсмена. Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах допустил, что Костомаров, останется под медицинским контролем ближайшие полгода. Однако, по его словам, из-за наличия осложнений этот процесс может продлиться несколько лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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