Пятый канал выяснил подробности о состоянии Костомарова Пятый канал: врачи помогают Костомарову восстановить подвижность в конечностях 25 апреля 2023 в 03:29 Размер текста - 17 + Врачи приступили к восстановлению легких фигуриста Романа Костомарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Врачи помогают фигуристу Роману Костомарову восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания. Также медики пытаются нормализовать дыхание спортсмена. «С олимпийским чемпионом продолжают работать реабилитологи — помогают восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на источника близкого к ситуации. По словам собеседника, медики также пытаются восстановить легкие у спортсмена. Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах допустил, что Костомаров, останется под медицинским контролем ближайшие полгода. Однако, по его словам, из-за наличия осложнений этот процесс может продлиться несколько лет. Врачи помогают фигуристу Роману Костомарову восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания. Также медики пытаются нормализовать дыхание спортсмена. «С олимпийским чемпионом продолжают работать реабилитологи — помогают восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на источника близкого к ситуации. По словам собеседника, медики также пытаются восстановить легкие у спортсмена. Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах допустил, что Костомаров, останется под медицинским контролем ближайшие полгода. Однако, по его словам, из-за наличия осложнений этот процесс может продлиться несколько лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям