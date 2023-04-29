Турецкий адмирал в отставке призвал страну к выходу из НАТО

30 апреля 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Военный Джем Гюрдениз назвал ряд аргументов для выхода Турции из НАТО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Турции необходимо выйти из НАТО, так как в данный момент наибольшая угроза для страны исходит именно от западных стран. Об этом сказал адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз. «Сколько тысяч людей погибло на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем. Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счетов в Тихом океане! Мы можем столкнуться с угрозой как свершившимся фактом, они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину», — говорит Гюрдениз в интервью телеканала Tele1 . По мнению экс-адмирала, в случае эскалации конфликта Турция будет вынуждена закрыть проливы для России и начнется настоящая война между НАТО и РФ, после этого может начаться использование тактического ядерного оружия. Гюрдениз добавил, что Америка использует Турцию с 1945 года, а ранее этим занималась Великобритания, и сейчас нужно избавляться от «англосаксонской зависимости», используя собственные ресурсы страны. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция — чуть ли не единственная страна, которая поддерживает контакт и с Россией, и с Украиной относительно спецоперации. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию в лице министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу помогать Украине. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов отмечал, что Турция продолжает поставлять оружие Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турции необходимо выйти из НАТО, так как в данный момент наибольшая угроза для страны исходит именно от западных стран. Об этом сказал адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз. «Сколько тысяч людей погибло на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем. Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счетов в Тихом океане! Мы можем столкнуться с угрозой как свершившимся фактом, они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину», — говорит Гюрдениз в интервью телеканала Tele1. По мнению экс-адмирала, в случае эскалации конфликта Турция будет вынуждена закрыть проливы для России и начнется настоящая война между НАТО и РФ, после этого может начаться использование тактического ядерного оружия. Гюрдениз добавил, что Америка использует Турцию с 1945 года, а ранее этим занималась Великобритания, и сейчас нужно избавляться от «англосаксонской зависимости», используя собственные ресурсы страны. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция — чуть ли не единственная страна, которая поддерживает контакт и с Россией, и с Украиной относительно спецоперации. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию в лице министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу помогать Украине. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов отмечал, что Турция продолжает поставлять оружие Украине.