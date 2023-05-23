Более 70 диверсантов уничтожены в Белгородской области: главное к вечеру 23 мая

23 мая 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Более 70 украинских диверсантов было уничтожено в рамках контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области. В связи с этим глава региона сообщил об отмене КТО на территории области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 мая.