Более 70 диверсантов уничтожены в Белгородской области: главное к вечеру 23 мая

Более 70 украинских диверсантов было уничтожено в рамках КТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Более 70 украинских диверсантов было уничтожено в рамках контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области. В связи с этим глава региона сообщил об отмене КТО на территории области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 мая.
- Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 70 украинских диверсантов во время КТО в регионе, передает Пятый канал. По данным ведомства, все формирования на территории области были уничтожены. Позже губернатор Гладков заявил об отмене режима контртеррористической операции. В министерстве заявили, что Киев начал прибегать к терактам в отношении мирного населения после поражения в боях за Артемовск.
- Украина удостоится от западных союзников статуса особого члена НАТО. Такой шаг необходим для осуществления поставок истребителей F-16, сказал руководитель Бюро военно-политического анализа, заявил военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка самолетов Киеву не изменит ход спецоперации.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день пытаются прорвать оборону в районе Кременной. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, это происходит до пяти раз в день.
- В Донецкой народной республике боевика нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) приговорили к пожизненному сроку за убийство и пытки российских бойцов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
- Даже после освобождения Артемовска (Бахмута) российскими военными, в городе не позволяют работать спасателям и коммунальным службам. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что на территории Артемовска сохраняется опасная обстановка.
- Запад перестал верить в победу Украины в конфликте с Россией, заявил экс-полковник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, США и Европа недовольны поражением ВСУ в Бахмуте, из-за чего хотят принудить президента Украины Владимира Зеленского к заморозке конфликта.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев потребовал от США компенсировать ущерб за разрушения в Артемовске. Также, по его словам, Вашингтон должен заплатить за ущерб в Мелитополе и ряде других населенных пунктов, которые атаковали ВСУ под руководством Запада.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!