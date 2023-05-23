Медведев потребовал от США компенсации за Артемовск

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что США должны заплатить за разрушения в Артемовске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США должны выплатить России компенсацию за разрушения в Артемовске (Бахмуте), а также Мариуполе и множестве других населенных пунктов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Пусть [США] возвращают средства, или, как минимум, наделяют средствами, для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой», — сказал Дмитрий Медведев в интервью RT. Таким образом политик ответил на вопрос, должен ли Вашингтон компенсировать ущерб за теракт на трубопроводах «Северные потоки».

Ранее стало известно об освобождении Бахмута российскими войсками, пишет «Утро.ру». До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил. Что потеря города станет для Киева политическим поражением.

Однако несмотря на взятие Бахмута под контроль российской армии, в городе пока не разрешают работать и коммунальным службам. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, на территории по-прежнему сохраняется опасная обстановка.

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США должны выплатить России компенсацию за разрушения в Артемовске (Бахмуте), а также Мариуполе и множестве других населенных пунктов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Пусть [США] возвращают средства, или, как минимум, наделяют средствами, для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой», — сказал Дмитрий Медведев в интервью RT. Таким образом политик ответил на вопрос, должен ли Вашингтон компенсировать ущерб за теракт на трубопроводах «Северные потоки». Ранее стало известно об освобождении Бахмута российскими войсками, пишет «Утро.ру». До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил. Что потеря города станет для Киева политическим поражением. Однако несмотря на взятие Бахмута под контроль российской армии, в городе пока не разрешают работать и коммунальным службам. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, на территории по-прежнему сохраняется опасная обстановка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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