ВСУ пытались прорвать оборону РФ под Кременной 23 мая 2023 в 10:12 Размер текста - 17 + ВСУ несут потери при попытке прорыва обороны, сообщил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются ежедневно прорывать оборону в районе Кременной. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции», — передает слова Марочко ТАСС. Он уточнил, что противник несет потери, но атакует позиции до пяти раз в день. Ранее сообщалось, что разведка ВСУ активизировалась под Кременной, передает «Национальная служба новостей». По словам военкоров, украинские бойцы совершают вылазки, провоцируя ВС РФ открыть огонь. Марочко также сообщал, что ВСУ ведут активные боевые действия по прорыву обороны в ДНР уже несколько дней. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются ежедневно прорывать оборону в районе Кременной. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции», — передает слова Марочко ТАСС. Он уточнил, что противник несет потери, но атакует позиции до пяти раз в день. Ранее сообщалось, что разведка ВСУ активизировалась под Кременной, передает «Национальная служба новостей». По словам военкоров, украинские бойцы совершают вылазки, провоцируя ВС РФ открыть огонь. Марочко также сообщал, что ВСУ ведут активные боевые действия по прорыву обороны в ДНР уже несколько дней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям