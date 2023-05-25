Тюменские артисты показали жителям ХМАО нашумевший мюзикл. Фото

В Ханты-Мансийске состоялась премьера тюменского мюзикла «Не хочу быть собакой»

25 мая 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Спектакль «Не хочу быть собакой» рассказывает о поиске себя и смысле жизни Фото: Тюменский театр кукол В Ханты-Мансийске состоялась премьера музыкального спектакля Тюменского театра кукол «Не хочу быть собакой». Он рассказывает о поиске себя и смысле жизни. О том как приняли постановку югорчане URA.RU рассказала актриса Анастасия Вокуева, сыгравшая главную роль. «Зрители смотрели спектакль очень внимательно, реагировали и взрослые и дети. И нам было приятно слышать отклик зала, который понимал все шутки и подтексты. Этот спектакль о самоидентичности, о понимании себя в этом мире. Думаю, что он актуален не только для детей, но и для взрослых. Потому что мы ведь всегда в поисках себя находимся», — прокомментировала актриса журналисту URA.RU. Спектакль «Не хочу быть собакой» рассказывает о том, как в одном дворике встретились петух, кот и собака Мотя, которую играет Вокуева. Постановка собрала полный зал, а зрители рукоплескали и уговорили артистов выйти на бис.«Вместе с героями зрители проникаются добрыми чувствами и постигают простую и удивительную правду жизни: чтобы быть полезными друг другу, нужно, чтобы каждый занимался тем, что у него лучше получается», — говорится в афише спектакля. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменские театры в рамках проекта «Культурное сотрудничество» начинают выступления в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Гастроли — инициатива губернаторов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Анастасия Вокуева сыграла главную роль — собаку Мотю Фото: Тюменский театр кукол Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске состоялась премьера музыкального спектакля Тюменского театра кукол «Не хочу быть собакой». Он рассказывает о поиске себя и смысле жизни. О том как приняли постановку югорчане URA.RU рассказала актриса Анастасия Вокуева, сыгравшая главную роль. «Зрители смотрели спектакль очень внимательно, реагировали и взрослые и дети. И нам было приятно слышать отклик зала, который понимал все шутки и подтексты. Этот спектакль о самоидентичности, о понимании себя в этом мире. Думаю, что он актуален не только для детей, но и для взрослых. Потому что мы ведь всегда в поисках себя находимся», — прокомментировала актриса журналисту URA.RU. Спектакль «Не хочу быть собакой» рассказывает о том, как в одном дворике встретились петух, кот и собака Мотя, которую играет Вокуева. Постановка собрала полный зал, а зрители рукоплескали и уговорили артистов выйти на бис.«Вместе с героями зрители проникаются добрыми чувствами и постигают простую и удивительную правду жизни: чтобы быть полезными друг другу, нужно, чтобы каждый занимался тем, что у него лучше получается», — говорится в афише спектакля. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменские театры в рамках проекта «Культурное сотрудничество» начинают выступления в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Гастроли — инициатива губернаторов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.