Названы пять способов сделать утро понедельника легким

Сытный завтрак, легкая зарядка и любимая музыка помогут сделать утро понедельника приятным

29 мая 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Сытный завтрак с включением белковых продуктов поможет взбодриться утром Фото: Размик Закарян © URA.RU Вкусный завтрак, зарядка под бодрую музыку и красивый наряд перед выходом на работу или учебу помогут сделать утро понедельника приятным и активным. Зарекомендованные утренние ритуалы также облегчат начало рабочей недели. «Создайте для себя несколько коротких утренних ритуалов, которые будут вас радовать. Это может быть чтение книги, прослушивание любимого подкаста, медитация, прогулка или просмотр веселых видео», — пишет журналист «Ридуса». По его словам, такие действия помогут пережить утреннюю сонливость после активных выходных. Проснуться быстрее с утра поможет и питательный завтрак, который зарядит энергией на целый день. Корреспондент обращает внимание, что в него должны входить белковые продукты: яйца, кефир или творог. Взбодрится также поможет физическая активность, которая поспособствует выбросу эндорфина (гормон счастья — прим. URA.RU). Это может быть как утренняя пробежка, так и легкий танец под любимую музыку. Простое прослушивание любимого плейлиста также облегчит утреннее пробуждение. Красивый наряд перед выходом из дома также способствует хорошему настроению. Он придаст бодрости и уверенности в себе. Традиционным утренним ритуалом является и чистка зубов. URA.RU рассказывало, как нужно чистить зубы правильно, избегая ряд распространенных ошибок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вкусный завтрак, зарядка под бодрую музыку и красивый наряд перед выходом на работу или учебу помогут сделать утро понедельника приятным и активным. Зарекомендованные утренние ритуалы также облегчат начало рабочей недели. «Создайте для себя несколько коротких утренних ритуалов, которые будут вас радовать. Это может быть чтение книги, прослушивание любимого подкаста, медитация, прогулка или просмотр веселых видео», — пишет журналист «Ридуса». По его словам, такие действия помогут пережить утреннюю сонливость после активных выходных. Проснуться быстрее с утра поможет и питательный завтрак, который зарядит энергией на целый день. Корреспондент обращает внимание, что в него должны входить белковые продукты: яйца, кефир или творог. Взбодрится также поможет физическая активность, которая поспособствует выбросу эндорфина (гормон счастья — прим. URA.RU). Это может быть как утренняя пробежка, так и легкий танец под любимую музыку. Простое прослушивание любимого плейлиста также облегчит утреннее пробуждение. Красивый наряд перед выходом из дома также способствует хорошему настроению. Он придаст бодрости и уверенности в себе. Традиционным утренним ритуалом является и чистка зубов. URA.RU рассказывало, как нужно чистить зубы правильно, избегая ряд распространенных ошибок.