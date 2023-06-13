Politico: Украина хочет создать инфраструктуру для ремонта западной техники

14 июня 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

Более подробно вопрос об обслуживании танков и бронетехники обсудят на встрече контактной группы союзников Украины Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Украина хочет создать на своей территории или в соседней Польше инфраструктуру для ремонта поставляемой военной техники из США и Европы. Об этом сообщил источник в Пентагоне. «Украинское правительство стремится начать работу с оборонными индустриями США и Европы. В планах — обслуживание военной техники на территории Украины или в расположенной рядом Польше», — пишет издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. Более подробно вопрос об обслуживании танков и бронетехники обсудят на встрече контактной группы союзников Украины на текущей неделе. На встрече также должен присутствовать министр обороны США Ллойд Остин. Как отмечает источник газеты, некоторые европейские компании уже «намечают планы на будущее» в этом вопросе. Как отмечает постпред России Василий Небензя, народ Украины заставляют воевать за чужие интересы, а саму страну превращают в «натовскую ЧВК». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавляет, что Америка продолжает линию на то, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Ранее польский генерал раскрыл, когда Киев получит западные F-16. По словам бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, Украина получит истребители F-16 через два или три месяца, так как украинские военные готовы к их использованию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина хочет создать на своей территории или в соседней Польше инфраструктуру для ремонта поставляемой военной техники из США и Европы. Об этом сообщил источник в Пентагоне. «Украинское правительство стремится начать работу с оборонными индустриями США и Европы. В планах — обслуживание военной техники на территории Украины или в расположенной рядом Польше», — пишет издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. Более подробно вопрос об обслуживании танков и бронетехники обсудят на встрече контактной группы союзников Украины на текущей неделе. На встрече также должен присутствовать министр обороны США Ллойд Остин. Как отмечает источник газеты, некоторые европейские компании уже «намечают планы на будущее» в этом вопросе. Как отмечает постпред России Василий Небензя, народ Украины заставляют воевать за чужие интересы, а саму страну превращают в «натовскую ЧВК». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавляет, что Америка продолжает линию на то, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Ранее польский генерал раскрыл, когда Киев получит западные F-16. По словам бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, Украина получит истребители F-16 через два или три месяца, так как украинские военные готовы к их использованию.