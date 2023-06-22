США хотят создать в Индии хаб для ремонта своих военных самолетов и кораблей

23 июня 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Патрик Райдер прокомментировал договоренности по военно-техническому сотрудничеству между Вашингтоном и Нью-Дели Фото: miliman/pickupimage.com Власти США хотят создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов. Об этом сообщил американский военный офицер, бригадный генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США, а также пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер. «Цель заключается в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для США и других партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов», — заявили в Пентагоне, передает CNN . Он добавил, что США готовы поддержать Индию в создании такого центра. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Нью-Йорк, откуда отправился в Вашингтон на переговоры с главой США Джо Байденом. Он сообщил, что Индия готова помочь мирному урегулированию на Украине. По его словам, Нью-Дели полностью готов внести любой вклад в восстановление мира. С начала спецоперации США беспрестанно отправляют Украине свою технику. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин считает, что несмотря на огромные поставки оружия ВСУ, Украина провалит свое контрнаступление. Он отметил, что Киеву также нужно бороться за помощь США, постоянно доказывая свою мощь.

Власти США хотят создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов. Об этом сообщил американский военный офицер, бригадный генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США, а также пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер. «Цель заключается в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для США и других партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов», — заявили в Пентагоне, передает CNN. Он добавил, что США готовы поддержать Индию в создании такого центра. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Нью-Йорк, откуда отправился в Вашингтон на переговоры с главой США Джо Байденом. Он сообщил, что Индия готова помочь мирному урегулированию на Украине. По его словам, Нью-Дели полностью готов внести любой вклад в восстановление мира. С начала спецоперации США беспрестанно отправляют Украине свою технику. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин считает, что несмотря на огромные поставки оружия ВСУ, Украина провалит свое контрнаступление. Он отметил, что Киеву также нужно бороться за помощь США, постоянно доказывая свою мощь.