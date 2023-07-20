20 июля 2023

Shot: 80 детей эвакуировали после падения БПЛА на базе отдыха в Новой Москве

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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер, бла,  дрон
Квадрокоптер нашли на детской площадке Фото:

Беспилотный летательный аппарат упал на крышу детского садика на базе отдыха «Солнечный городок» в Новой Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Беспилотник упал на крышу детского садика на базе отдыха „Солнечный городок“ в Новой Москве. Из здания эвакуировали 80 детей», — пишет telegram-канал. Объект нашли на детской площадке, которая расположена на территории базы отдыха.

Дополнение: по информации telegram-канала Mash беспилотников было два: один упал на детский лагерь, а второй на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Ранее сообщалось, что два беспилотника упали в Подмосковье. ЧП произошло в Люберцах, недалеко от промзоны.

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Беспилотный летательный аппарат упал на крышу детского садика на базе отдыха «Солнечный городок» в Новой Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Беспилотник упал на крышу детского садика на базе отдыха „Солнечный городок“ в Новой Москве. Из здания эвакуировали 80 детей», — пишет telegram-канал. Объект нашли на детской площадке, которая расположена на территории базы отдыха. Дополнение: по информации telegram-канала Mash беспилотников было два: один упал на детский лагерь, а второй на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Ранее сообщалось, что два беспилотника упали в Подмосковье. ЧП произошло в Люберцах, недалеко от промзоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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