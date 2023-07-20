Shot: 80 детей эвакуировали после падения БПЛА на базе отдыха в Новой Москве

Беспилотный летательный аппарат упал на крышу детского садика на базе отдыха «Солнечный городок» в Новой Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Беспилотник упал на крышу детского садика на базе отдыха „Солнечный городок“ в Новой Москве. Из здания эвакуировали 80 детей», — пишет telegram-канал. Объект нашли на детской площадке, которая расположена на территории базы отдыха.
Дополнение: по информации telegram-канала Mash беспилотников было два: один упал на детский лагерь, а второй на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.
Ранее сообщалось, что два беспилотника упали в Подмосковье. ЧП произошло в Люберцах, недалеко от промзоны.
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