Shot: 80 детей эвакуировали после падения БПЛА на базе отдыха в Новой Москве 21 июля 2023 в 00:28 Размер текста - 17 + Квадрокоптер нашли на детской площадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Беспилотный летательный аппарат упал на крышу детского садика на базе отдыха «Солнечный городок» в Новой Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Беспилотник упал на крышу детского садика на базе отдыха „Солнечный городок“ в Новой Москве. Из здания эвакуировали 80 детей», — пишет telegram-канал. Объект нашли на детской площадке, которая расположена на территории базы отдыха. Дополнение: по информации telegram-канала Mash беспилотников было два: один упал на детский лагерь, а второй на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Ранее сообщалось, что два беспилотника упали в Подмосковье. ЧП произошло в Люберцах, недалеко от промзоны. Беспилотный летательный аппарат упал на крышу детского садика на базе отдыха «Солнечный городок» в Новой Москве. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Беспилотник упал на крышу детского садика на базе отдыха „Солнечный городок“ в Новой Москве. Из здания эвакуировали 80 детей», — пишет telegram-канал. Объект нашли на детской площадке, которая расположена на территории базы отдыха. Дополнение: по информации telegram-канала Mash беспилотников было два: один упал на детский лагерь, а второй на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Ранее сообщалось, что два беспилотника упали в Подмосковье. ЧП произошло в Люберцах, недалеко от промзоны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям