Сторонники Стрелкова начали собираться у здания суда

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Сторонники Игоря Стрелкова собираются у здания Мещанского суда Фото:
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Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Около Мещанского суда продолжают собираться сторонники задержанного ранее бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Среди присутствующих преобладают мужчины.

«К зданию Мещанского суда продолжают прибывать сторонники Стрелкова», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что в здании суда также присутствует большое количество журналистов, взаимодействующих с членами комиссии по рассмотрению правонарушений (КРП).

Игорь Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 21 июля. Он известен своей критикой в отношении Минобороны РФ. Стрелков признал, что опубликовал два поста в своем telegram-канале, один из которых относился к Крыму, а другой к выплатам военнослужащим. Прокурор при подаче ходатайства об аресте указал, что у Стрелкова есть опыт работы в специальных службах и навыки конспирации. Сам экс-министр обороны ДНР заявил, что страдает стенокардией второй степени и у него есть трое детей. Стрелков запросил домашний арест, но ему было оказано. Суд отправил Стрелкова в СИЗО до 18 сентября.

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Около Мещанского суда продолжают собираться сторонники задержанного ранее бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Среди присутствующих преобладают мужчины. «К зданию Мещанского суда продолжают прибывать сторонники Стрелкова», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что в здании суда также присутствует большое количество журналистов, взаимодействующих с членами комиссии по рассмотрению правонарушений (КРП). Игорь Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 21 июля. Он известен своей критикой в отношении Минобороны РФ. Стрелков признал, что опубликовал два поста в своем telegram-канале, один из которых относился к Крыму, а другой к выплатам военнослужащим. Прокурор при подаче ходатайства об аресте указал, что у Стрелкова есть опыт работы в специальных службах и навыки конспирации. Сам экс-министр обороны ДНР заявил, что страдает стенокардией второй степени и у него есть трое детей. Стрелков запросил домашний арест, но ему было оказано. Суд отправил Стрелкова в СИЗО до 18 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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