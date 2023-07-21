Сторонники Стрелкова начали собираться у здания суда

21 июля 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Сторонники Игоря Стрелкова собираются у здания Мещанского суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Около Мещанского суда продолжают собираться сторонники задержанного ранее бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Среди присутствующих преобладают мужчины. «К зданию Мещанского суда продолжают прибывать сторонники Стрелкова», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что в здании суда также присутствует большое количество журналистов, взаимодействующих с членами комиссии по рассмотрению правонарушений (КРП). Игорь Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 21 июля. Он известен своей критикой в отношении Минобороны РФ. Стрелков признал, что опубликовал два поста в своем telegram-канале, один из которых относился к Крыму, а другой к выплатам военнослужащим. Прокурор при подаче ходатайства об аресте указал, что у Стрелкова есть опыт работы в специальных службах и навыки конспирации. Сам экс-министр обороны ДНР заявил, что страдает стенокардией второй степени и у него есть трое детей. Стрелков запросил домашний арест, но ему было оказано. Суд отправил Стрелкова в СИЗО до 18 сентября.

Около Мещанского суда продолжают собираться сторонники задержанного ранее бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Среди присутствующих преобладают мужчины. «К зданию Мещанского суда продолжают прибывать сторонники Стрелкова», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что в здании суда также присутствует большое количество журналистов, взаимодействующих с членами комиссии по рассмотрению правонарушений (КРП). Игорь Стрелков был задержан сотрудниками правоохранительных органов 21 июля. Он известен своей критикой в отношении Минобороны РФ. Стрелков признал, что опубликовал два поста в своем telegram-канале, один из которых относился к Крыму, а другой к выплатам военнослужащим. Прокурор при подаче ходатайства об аресте указал, что у Стрелкова есть опыт работы в специальных службах и навыки конспирации. Сам экс-министр обороны ДНР заявил, что страдает стенокардией второй степени и у него есть трое детей. Стрелков запросил домашний арест, но ему было оказано. Суд отправил Стрелкова в СИЗО до 18 сентября.