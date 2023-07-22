Юрист Александрова предупредила о крупных штрафах за донаты иноагентам

23 июля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Новый закон запретит помощь иноагентам, сказала Людмила Александрова Фото: Алексей Гайнов © URA.RU За перевод денег иностранным агентам россиянам будет грозить штраф до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила юрист Людмила Александрова, отметив, что за неисполнение предписания сумма может увеличиться. «Законопроект, касающийся регулирования деятельности иноагентов, одобрен в трех чтениях Госдумой и Советом Федерации. Согласно новому положению, органы публичной власти, организации всех форм собственности, их должностные лица, физлица обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента и их действия не должны способствовать нарушению данного закона. В соответствии с законопроектом, предполагаются штрафы для пособников иностранных агентов. За невыполнение предписаний или предупреждений Минюста в области законодательства об иноагентах им будет грозить административное взыскание до 300 тысяч рублей. Если его не выплатить в определенный срок, то он увеличится для граждан на сумму от 30 до 50 тысяч, должностных лиц — от 70 до 100, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч», — сказала Людмила Александрова. Ранее URA.RU стало известно, что Всемирный фонд природы (WWF), признанный иноагентом и нежелательной организацией в РФ, продолжает списывать плату за подписку у российских пользователей. При этом самостоятельно отключить перечисление денег они не могут. В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Закон также запрещает любую государственную поддержку для них. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил ввести шкалу ранжирования иноагентов по степени вины и возможного ущерба от их деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За перевод денег иностранным агентам россиянам будет грозить штраф до 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила юрист Людмила Александрова, отметив, что за неисполнение предписания сумма может увеличиться. «Законопроект, касающийся регулирования деятельности иноагентов, одобрен в трех чтениях Госдумой и Советом Федерации. Согласно новому положению, органы публичной власти, организации всех форм собственности, их должностные лица, физлица обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента и их действия не должны способствовать нарушению данного закона. В соответствии с законопроектом, предполагаются штрафы для пособников иностранных агентов. За невыполнение предписаний или предупреждений Минюста в области законодательства об иноагентах им будет грозить административное взыскание до 300 тысяч рублей. Если его не выплатить в определенный срок, то он увеличится для граждан на сумму от 30 до 50 тысяч, должностных лиц — от 70 до 100, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч», — сказала Людмила Александрова. Ранее URA.RU стало известно, что Всемирный фонд природы (WWF), признанный иноагентом и нежелательной организацией в РФ, продолжает списывать плату за подписку у российских пользователей. При этом самостоятельно отключить перечисление денег они не могут. В Совете Федерации одобрили закон, позволяющий Минюсту РФ проводить внеплановые проверки иностранных агентов. Закон также запрещает любую государственную поддержку для них. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил ввести шкалу ранжирования иноагентов по степени вины и возможного ущерба от их деятельности.