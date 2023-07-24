Вице-премьер Новак поддержал ограничение количества экспортеров бензина

24 июля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Александр Новак согласился с предложением ограничить количество экспортеров бензина на российский рынок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение ограничить количество экспортеров бензина. Ранее с такой идеей выступали в Минэнерго РФ. «По итогам совещания вице-премьер Новак поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина», — говорится в сообщении кабмина. Оно опубликовано на официальном сайте правительства России . Новак также поручил продолжить работу по увеличению продаж моторного топлива. Ранее стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 по итогам торгов на бирже выросла. Эти изменения установили рекорд в отрасли, передает «Национальная служба новостей». Новак отметил, что итоговая цена бензина стабилизируется после ремонтов отраслевых заводов, передает RT.

Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение ограничить количество экспортеров бензина. Ранее с такой идеей выступали в Минэнерго РФ. «По итогам совещания вице-премьер Новак поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина», — говорится в сообщении кабмина. Оно опубликовано на официальном сайте правительства России. Новак также поручил продолжить работу по увеличению продаж моторного топлива. Ранее стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 по итогам торгов на бирже выросла. Эти изменения установили рекорд в отрасли, передает «Национальная служба новостей». Новак отметил, что итоговая цена бензина стабилизируется после ремонтов отраслевых заводов, передает RT.