Вице-премьер Новак поддержал ограничение количества экспортеров бензина

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, новак александр
Александр Новак согласился с предложением ограничить количество экспортеров бензина на российский рынок Фото:

Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение ограничить количество экспортеров бензина. Ранее с такой идеей выступали в Минэнерго РФ.

«По итогам совещания вице-премьер Новак поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина», — говорится в сообщении кабмина. Оно опубликовано на официальном сайте правительства России. Новак также поручил продолжить работу по увеличению продаж моторного топлива.

Ранее стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 по итогам торгов на бирже выросла. Эти изменения установили рекорд в отрасли, передает «Национальная служба новостей». Новак отметил, что итоговая цена бензина стабилизируется после ремонтов отраслевых заводов, передает RT.

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Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение ограничить количество экспортеров бензина. Ранее с такой идеей выступали в Минэнерго РФ. «По итогам совещания вице-премьер Новак поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина», — говорится в сообщении кабмина. Оно опубликовано на официальном сайте правительства России. Новак также поручил продолжить работу по увеличению продаж моторного топлива. Ранее стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 по итогам торгов на бирже выросла. Эти изменения установили рекорд в отрасли, передает «Национальная служба новостей». Новак отметил, что итоговая цена бензина стабилизируется после ремонтов отраслевых заводов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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